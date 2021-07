Nelle ultime ore Mario Balotelli, come sempre molto attivo sui social, si è sfogato con un lungo messaggio contro quelle madri che, a detta sua, “fanno figli per soldi”. L’ex Clelia, madre di suo figlio Lion, gli risponde a tono.

Ormai si sa, Mario Balotelli usa il suo profilo Instagram come campo di battaglia per mandare frecciatine e questa volta il bersaglio sono tutte quelle donne che, secondo il calciatore dell’Adana Demirspor, fanno figli per soldi, usando gli uomini come bancomat. Il messaggio, condiviso tramite una sua storia ig, è scritto in inglese e le parole usate dall’ex attaccante di Inter e Milan sono pesanti e, sembrerebbe, piene di ira.

“La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale. La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna.”

Insomma, parole taglienti che, nonostante non siano riferite a qualcuno in particolare e in maniera diretta, hanno attirato l’attenzione di molti, tra cui ovviamente l’ex compagna Clelia, che dalla relazione con Super Mario ha avuto il piccolo Lion.

L’accusa di Clelia e la risposta di Balotelli

Non tarda ad arrivare la risposta di Clelia, ex di Mario Balotelli, che si è sentita sicuramente tirata in causa dal messaggio scritto dal calciatore. Lei replica così “L’unica cosa che fa, è mentire. Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai. Non ha rispetto delle madri.” Anche le sue sono accuse pesanti, la ragazza però, a differenza di Balotelli, ha deciso di taggarlo direttamente, in modo da non lasciare alcun dubbio su chi sia il destinatario del suo messaggio.

Super Mario ribatte di nuovo e accusa a sua volta la ex di essere folle: