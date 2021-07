Antonella Clerici è la colonna portante della televisione italiana. Bella, brava ed intelligente, ha saputo a poco a poco conquistare il cuore dei suoi tantissimi telespettatori, che la seguono, ormai da anni, con amore e devozione. Ormai della sua vita privata conosciamo ogni cosa, ma avete visto com’è diventata sua figlia, la splendida Maelle?

Antonella Clerici e l’amore smisurato per Maelle

Era il 2010 e sul Festival di Sanremo, l’allora padrona di casa Antonella Clerici, decise, per la gioia dei suoi telespettatori, di presentare al pubblico la sua piccola Maelle, nata dal matrimonio con il suo ex Eddy Martens. La piccola, salì sul palcoscenico più prestigioso di Italia facendo innamorare praticamente tutti. Oggi è cresciuta ed è diventata bellissima, proprio come la sua mamma.

Amore a gonfie vele con il suo Vittorio Garrone

Dopo la fine della sua storia d’amore con Eddy, che le ha provocato molta sofferenza, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e La Prova del Cuoco, ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Vittorio Garrone. I due fanno coppia da qualche anno e si pensa in grande: la presentatrice dovrebbe infatti convolare a nozze presto con il suo compagno.