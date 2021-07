Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza come naufraga all’Isola dei Famosi, qualche settimana fa è stata ospite di Lorella Boccia nel salotto tv di Venus Club, dove si è raccontata senza filtri e a cuore aperto. Durante la piacevole chiacchierata ha avuto modo di riparlare, incalzata dalle domanda della padrona di casa, della sua vecchia storia d’amore con Matteo Salvini. E non sono mancate le battute.

Elisa Isoardi e l’ironico appello a Matteo Salvini

La bellissima conduttrice de La Prova del Cuoco, proprio a proposito del leader della Lega ha dichiarato: “L’interesse mediatico faceva parte del gioco. E’ stato bellissimo, 5 anni stupendi. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo. Io avevo davvero farfalle e batticuore, è stato un amore grande che poi è evoluto in consapevolezza, alla fine è andata come è andata”. Sullo schermo è apparso poi un fotomontaggio: il volto di Salvini su un fisico palestrato. E Isoardi: “Quel tatuaggio lo riconosco in Todaro non in lui! Siete tremendi. Comunque Matteo se sei così adesso chiamame”.

I rumors su Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, si è vociferato di un possibile flirt con il ballerino Raimondo Todaro, suo partner di danza. I due ci hanno molto giocato sul chiacchiericcio, fino a che non hanno spiegato di essere solo due buoni amici: “C’era stima, ma non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo niente”.