Elisabetta Canalis fa esplodere Instagram, l’allenamento dell’ex velina diventa virale VIDEO

Elisabetta Canalis resta nell’immaginario collettivo italiano la più bella velina di sempre. Sono trascorsi ormai anni dal suo debutto sul bancone di Striscia La Notizia, eppure, l’affetto del pubblico per lei è rimasto immutato.

Complice la sua bellezza, unita alla sua semplicità, al suo sorriso e al suo essere sempre “ragazza della porta accanto”, la Canalis ha un posto privilegiato nel cuore dei telespettatori, ancora oggi che ha lasciato da qualche anno l’Italia.

Elisabetta Canalis e la sua nuova vita in America

Elisabetta, come è ormai noto, ha lasciato il Bel Paese e si è trasferita per amore in America. Qui ha sposato il chirurgo Brian Perry, famoso professionista dal quale ha avuto anche una bimba, Eva Sky, sua fotocopia. La Canalis accanto a lui ha ritrovato il sorriso ed oggi è una donna nuova ed appagata.

I suoi segreti per restare in forma

In molti si chiedono quale sia il suo segreto di bellezza: la showgirl è in perfetta forma e il tempo per lei sembra essersi fermato. Madre natura è sicuramente stata molto generosa con lei, ma il suo fisico è anche il risultato di tanto allenamento e di esercizi fisici mirati.

Proprio in queste ore la 40enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la ritrae insieme alla sua personal trainer, intenta a svolgere gli esercizi quotidiani.