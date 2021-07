La pensione dorata di Alex Del Piero: vita da star hollywoodiana, che lavoro fa oggi

Alessandro Del Piero è stato uno dei calciatori italiani più amati in assoluto e ancora oggi, nell’immaginario collettivo del calcio, resta uno degli sportivi più grandi di sempre. Ormai la sua vita non è più in Italia: si è infatti trasferito da molti anni a Los Angeles, dove ha cambiato completamente vita. Insieme a lui i suoi figli e la sua moglie Sonia, la donna che gli ha rapito il cuore. Ma cosa fa oggi il bel calciatore?

Alessandro Del Piero nuova vita lontano dall’Italia

Del Piero in California ha deciso di non occuparsi di calcio, ma è diventato un ricco imprenditore. Ha infatti aperto un ristorante bellissimo, il N.10. Una scelta fortunata, visto che è frequentato da star hollywoodiane e personaggi famosi. Un luogo rinomato e curatissimo, in cui lavora lo chef Fabio Ugoletti, ex executive chef dello stellato Al Galloppa.

La villa da sogno del calciatore

La sua seconda vita è davvero una favola. Secondo quanto rivelato dal Sun, il calciatore ha acquistato una villa meravigliosa a Bel Air, sulla collina delle Star, ad un prezzo pari a 5,5 milioni di dollari. L’immobile conta cinque camere da letto, sei bagni, una spa e c’è anche una piscina interna.