Beautiful anticipazioni americane: tra colpi di scena ed addii, cosa accadrà

Arrivano importanti curiosità su quelle che saranno le prossime puntate di Beautiful, la serie tv più longeva di tutte

Tenetevi forte. Le prossime puntate di Beautiful potrebbero regalare a tutti i fan sconvolgenti rivelazioni e colpi di scena. I protagonisti della famiglia Forrester saranno al centro di intrighi d’amore, litigi e grandi ritorni.

La più famosa soap opera americana, trasmessa ogni giorno su Canale 5, sorprenderà ancora una volta i telespettatori. Anticipazioni americane parlano infatti di un grande ritorno dal passato, evento che sconvolgerà ancora la vita quotidiana dei Forrester.

Beautiful, il grande ritorno di Sheila Carter!

Il personaggio che tornerà a calcare le scene della fiction americana sarà Sheila Carter. Il suo ritorno sarà condito da un’incredibile rivelazione da parte sua: Sheila, infatti, confesserà a John Finnegan (Finn), il nuovo fidanzato di Steffy, di essere sua madre.

La rivelazione verrà fatta da Sheila proprio durante il matrimonio dei due. La cerimonia, quindi, sarà ricca di colpi di scena e confessioni. Sheila, infatti, si avvicinerà al figlio proprio il giorno del fatidico “sì” e gli confesserà di essere la sua mamma biologica.

La narrazione della fiction aveva già mostrato che Finn era stato adottato da Jack e Li Finnegan. Con questa rivelazione, però, ogni cosa sarà messa in discussione e tutto sarà più chiaro per i fan della serie.

Anche Steffy dovrà scontrarsi con la dura realtà, oltre ad accettare il fatto che le colpe per la scomparsa di sua madre Taylor sono proprio della perfida Sheila. Fu proprio lei, infatti, a sparare e colpire Taylor, che venne poi catturata dal principe Omar e tenuta in ostaggio per molti anni.

L’ultima apparizione di Sheila, interpretata da Kimberlin Brown, risale a circa tre anni fa. Fu proprio in quel frangente che la donna uscì di scena dopo aver capito che Eric era innamorato di Quinn.