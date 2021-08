Francesco Totti e Ilary Blasi, avete mai visto dove vivono? Villa da sogno a Roma

Una residenza incredibile, quella della nota ed amata coppia, formata da Francesco ed Ilary, che vi lascerà senza parole!

Loro due formano un’unione che in tanti sognano di avere con il proprio compagno, sono sempre molto uniti ed affiatati.

Gli anni di matrimonio non sembrano proprio toccare la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti.

Come sappiamo la coppia vive a Roma, ma in pochi hanno visto l’incredibile abitazione che sembra essere un sogno.

Stiamo parlando di una vera e propria villa spettacolare, che vi lascerà davvero senza fiato per la sua bellezza.

La coppia come sappiamo è nata a Roma e non hanno mai pensato di lasciare la città, ma vivono in una bellissima casa, o meglio villa con i loro 3 splenditi figli.

Francesco e Ilary: villa da sogno

Come possiamo immaginare ha mille confort e dettagli che vi toglieranno il fiato, iniziamo nel dire che ha ben 36 stanze.

All’esterno possiamo trovare un campo da calcetto, uno da paddle, ed una piscina per rinfrescarsi nella calda estate romana.

Non possiamo sapere quanto sia costata questa enorme abitazione, ma molto probabilmente ha tanti zeri.

Un dettaglio in particolare può interessare a molti, è che è stata costruita per cercare di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

L’interno della bellissima casa di Ilary e Francesco ha dei grandi spazi luminosi che permettono a tutti anche di avere la propria privacy.

Troviamo una sala per il cinema dove è possibile passare momenti di relax in famiglia ed ovviamente le stanze per i giochi dei figli, Christian Chanel e Isabel.

Come possiamo vedere da varie stories che hanno pubblicato sui loro profilo social di Instagram, è in uno stile molto moderno.

Insomma una villa che piacerebbe davvero a tutti e che si trova a Roma, nella bellissima e storica capitale.

La loro casa è la perfetta unione tra lo stile, la comodità e l’ecosostenibilità, che fanno di questa casa, un sogno per tantissimi romani e non solo!