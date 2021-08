Tina Cipollari, conoscete la sorella? Sembrano gemelle FOTO

Lei è la dama del programma Uomini e Donne, stiamo parlando di Tina Cipollari, ma avete mai visto la sorella? Sono difficili da distinguere.

Ha iniziato a partecipare nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne come corteggiatrice, e poi si è fatta amare dal pubblico a casa, diventata una nota opinionista.

Stiamo parlando proprio di lei, Tina Cipollari, che nel corso degli anni è diventata un punto fisso per il pubblico a casa, insieme all’amico e collega Gianni Sperti.

Ma in pochissimi sanno che la nota opinionista romana, ha una sorella che è praticamente identica a lei, e si fa quasi fatica a distinguerla.

LEGGI ANCHE —> GIULIA DE LELLIS, LA RICONOSCETE A UOMINI E DONNE? ECCO COM’ERA, DIVERSISSIMA

La donna si chiama Annarita Cipollari ed ha ben 8 anni in più rispetto alla nota sorella che riesce ad intrattenere il pubblico anche con le varie discussioni e gag che intrattiene con la sua “acerrima nemica” Gemma Galgani, ovvero la dama torinese in cerca d’amore ormai da circa 10 anni presente in studio.

Le due donne hanno praticamente sempre dei battibecchi chi divertono il pubblico a casa, e che animano il programma.

Annarita è identica a Tina

Ma torniamo alla sorella di Tina, come dicevamo sono praticamente due gocce d’acqua è quasi difficile distinguere le due donne.

Tutte e due anno lunghi capelli biondi, sguardo fiero ed adorano farsi fotografare, ma della sorella Annarita, si conoscono poche informazioni perchè vive lontana dalle telecamere.

LEGGI ANCHE —> FIORELLO, AVETE MAI VISTO LA MOGLIE SUSANNA? ECCO CHI è E COSA FA

Sul suo profilo social di Instagram però possiamo vederla in varie immagini vicino a personaggi famosi, come Can Yaman, o Francesco Totti.

Anna, anche dopo la fine della relazione della nota sorella Tina ha cercato di far cambiare idea a Kiko sulla sua nuova compagna, Ambra Lombardo, che ha partecipato al reality Grande Fratello nel 2019.

Di lei, si conoscono poche informazioni, oltre al fatto che adora cucinare e bersi, ogni tanto, un buon calice di vino in compagnia degli amici.

Ma una cosa è certa, Tina e la sorella Annarita sono davvero identiche e quando sono vicine è molto difficile riconoscere quale si l’una e quale l’altra.