Susanna Biondo e Rosario Fiorello hanno costruito negli anni una solida e duratura relazione. Ecco cosa fa nella vita la bella moglie del comico italiano

Quando Susanna Biondo e Rosario Fiorello si sono conosciuti lui era all’inizio della sua straordinaria carriera, in giro per l’Italia con il suo Karaoke. Nel 1996 i due si mettono insieme e iniziano a gettare le basi per una relazione che dura tutt’oggi.

Già dai primi momenti, Susanna si rivela una splendida moglie che regala supporto ed entusiasmo a colui che diventerà il più famoso Showman italiano. Ma Susanna Biondo non è solo la moglie di Fiorello. Ecco il suo passato e cosa fa oggi.

Chi è Susanna Biondo e cosa fa

Si conosce poco la vita privata di Susanna Biondo (tranne gli episodi di vita raccontati nei numerosi sketch del comico Fiorello). La donna, infatti, è particolarmente riservata e difficilmente si mostra in pubblico, o concede interviste.

Susanna Biondo è del ’65 ed è laureata in Economia e Commercio. Si occupa di doppiaggio e post-produzione per l’azienda della propria famiglia. Data la sua grande privacy, non possiede alcun profilo social ed è molto difficile trovare delle sue foto sul web.

Tuttavia, sappiamo che, prima di iniziare la famosa storia d’amore con Fiorello, Susanna Biondo ha sposato nel 1993 Edoardo Testa, noto imprenditore. Da quella relazione, la Biondo e Testa ebbero una figlia: Olivia Testa.

Nel 1996 è iniziata la relazione tra Susanna e Fiorello (il quale ha sempre visto Olivia come sua figlia) e, dopo 7 anni di convivenza, i due hanno deciso di sposarsi. Nel 2003 Susanna Biondo e Rosario Fiorello convogliano a nozze nella chiesa sconsacrata di Caracalla.

Innamoratissima delle proprie figlie, Susanna Biondo passa gran parte del tempo con loro nella sua casa a Roma, sul Lungo Tevere Flaminio. Una mamma e moglie stupenda, che ha fatto innamorare un uomo di spettacolo e di grande successo.