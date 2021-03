Fiorello quasi in lacrime racconta la difficile situazione della figlia e di tanti altri ragazzi della sua età. Ecco cosa ha raccontato il presentatore durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo.

Durante la conferenza stampa in vista della seconda puntata di Sanremo, Fiorello ha affrontato un delicato discorso sulla pandemia da Covid 19. I cambiamenti e i protocolli che la kermesse ha dovuto mettere in atto per permetterne la realizzazione sono stati moltissimi e non sempre facili da attuare. Per molti fan del Festival ma soprattutto per tutti gli artisti in gara questa edizione sarà sicuramente diversa ma non per questo meno bella. Interrogato ancora una volta sull’impatto del virus sul Festival e sulla vita delle persone, Fiorello ha voluto raccontare la sua esperienza di padre. Il conduttore ha ammesso di essere molto preoccupato per la figlia adolescente.

I ragazzini si stanno perdendo di momenti irripetibili della vita. Sono chiusi in casa da mesi dal mattino alla sera, senza la possibilità di socializzare e di vivere la loro bellissima età: “Il momento più bello della vita era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare quella bella della terza C.” ha raccontato. La preoccupazione principale di Fiorello è che i ragazzi si stanno abituando a questo nuovo stile di vita: “Non sono più abituati a vivere la vita. Questo per me e per tutti i genitori è un dolore. Sto soffrendo con loro” ha concluso. Un dolore che lo ha fatto commuovere durante la conferenza stampa del Festival.

Con la chiusura delle scuole in gran parte d’Italia sono molti i genitori nella stessa situazione di Fiorello: “Questo per me e per tutti i genitori è un dolore”. ha detto il presentatore. Una realtà che purtroppo dura da più di un anno e che per ora non sembra dare segnali di miglioramento.