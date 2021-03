Uomini e donne: un amatissimo cavaliere potrebbe lasciare il programma

Dopo la rissa sfiorata tra Armando e Riccardo a Uomini e donne il cavaliere napoletano potrebbe aver abbandonato il programma

Nei giorni scorsi è andata in onda una puntata molto particolare di Uomini e donne. Nelle ultime ore, in tanti si stanno chiedendo se dopo la lite tra Riccardo e Armando Incarnato quest’ultimo potrebbe lasciare il format, vista la sua assenza sia ieri che oggi. Nell’appuntamento del primo marzo, il pubblico di Canale 5 ha assistito a un piccolo scontro tra i due cavalieri che grazie all’intervento di Maria De Filippi non è finito nel peggiore dei modi.

Armando stizzito in puntata dopo l’intervento di Samantha

Tutto è iniziato quando è arrivata Federica, pronta a conoscere e corteggiare Armando. Quest’ultimo prima di dare una risposta è stato interrotto da Gianni e Tina che hanno detto alla ragazza di non perdere tempo in quanto lui le avrebbe detto di no. Dopo vari battibecchi tra i oltre l’imprenditore napoletano così ha deciso e ha ammesso che nonostante sua una bellissima ragazza non rispetta i suoi canoni.

Ad accendere ancora di più i toni, però, intervento della tronista Samantha che senza giri di parole ha criticato Armando per il suo atteggiamento e peri propri modi di fare, sempre arroganti e molto superficiali. Incarnato, ha subito alzato i toni, invitando Samantha a fare il suo percorso e a non rompergli le scatole. Nello stesso tempo, Federica decide di rimanere e darsi una possibilità.

Armando Incarnato ha abbandonato uomini e donne?

Ad aggiungersi alla discussione è stato anche Riccardo Guarnieri, che subito ha notato la presenza della new entry, facendo anche qualche apprezzamento. Lusinghe non gradite da parte di Armando che stizzito decide di andare dietro le quinte.

Ma anche in questo caso, non ha perso occasione per dire la sua lanciando una forte frecciata al cavaliere pugliese. Armando con una battuta, ha fatto riferimento al “problema” di intimità tra lui e Roberta facendolo perdere la testa. Infatti, quest’ultimo si è subito alzato cercando di raggiungerlo ma Maria ha evitato il peggio.

Visto il forte litigio e la non presenza di incarnato in trasmissione ieri e oggi, in molti si stanno chiedendo se l’uomo ha davvero lasciato il parterre di uomini e donne o si è preso solo una pausa. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo confermare che Incarnato ritornerà, infatti, nelle nuove registrazioni è presente.