Meghan Markle è rifatta? In molti si chiedono se la principessa del Galles e ex-attrice abbia ricorso a dei ritocchi estetici.

Meghan Markle non è certo una donna che passa inosservata. La sua classe, la sua bellezza e la sua indipendenza hanno conquistato il principe del Galles Henry, sesto nella linea di successione al trono inglese.

Forse per il suo passato da attrice (tutti ricordiamo la sua presenza nella serie Suits) e per un precedente divorzio, non è stata mai ben vista dalla royal family inglese né tanto meno dai media britannici; sicuramente, la scelta di ritirarsi dai ruoli reali presa insieme al marito ha creato non poco scompiglio all’interno di Buckingham Palace.

Tra le tante curiosità che suscita la Markle, in molti si chiedono se la donna abbia mai beneficiato del tocco del chirurgo estetico; il confronto col passato svela la risposta.

Meghan Markle è rifatta? Il prima e il dopo

Nonostante la bellezza donatale da madre natura, anche la Markle ha deciso, così come tantissimi altri personaggi famosi (e non, vista la sempre più accessibilità dei costi per quanto riguarda la chirurgia estetica) di farsi qualche “ritocchino”.

Niente di così rilevante o invasivo, ma anche la moglie di Henry si è rifatta; l’intervento di rinoplastica è andato a modificare leggermente il setto nasale, con le narici ristrette e la punta del naso perfezionata nella punta. A rivelare la natura del ritocco il dottor Stephen Grifka al National Enquirer.

L’intervento è pressoché impercettibile alla vista, ma facendo attenzione a delle foto che mostrano la Markle per come è ora e come era, ad esempio, dieci anni fa, il naso risulta perfezionato.

L’ex-duchessa è andata così a migliorare ancora di più il suo viso, capace comunque già prima di conquistare milioni di fan in tutto il mondo; l’intervento è tra i più richiesti in Inghilterra, e non è dunque strano che anche la Markle abbia deciso di sottoporsi all’operazione.