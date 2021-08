Una vita, anticipazioni 5 agosto: un arresto sconvolge tutti

Una Vita, le anticipazioni del 5 agosto vedono un arresto che sconvolge nuovamente il movimentato quartiere di Acacias.

Il movimentato quartiere di Acacias è pronto ad essere sconvolto da un nuovo arresto, proprio quando a farla da padrone sembravano essere le buone notizie.

Come sappiamo infatti, il piccolo Moncho dopo essere stato gravemente malato è pronto a essere battezzato, mentre Cinta (Aroa Rodriguez) e soprattutto Camino (per la gioia della madre Felicia) si preparano ai rispettivi matrimoni (con umori totalmente opposti) e José (Manuel Bandera) festeggia per la decisione di Bellita (Maria Gracia) di riconcilliarsi e accettare suo figlio, Julio José.

La puntata italiana del 5 agosto però vedrà un arresto da parte del commissario Mendez, relativo ovviamente al recente e brutale omicidio di Marcia (Trisha Fernandez).

Una Vita anticipazioni, Cesareo arrestato!

Ancora una volta, almeno per il momento, Genoveva (Clara Garrido) sembra essersela scampata. Il commissario Mendez (David García-Intriago) sospetta di lei, ma dopo i dubbi che la dark lady è riuscita a instillare nel commissario e delle ingenue parole di Servante (David V. Muro), il guardiano Cesareo (César Vea) è finito nella lista dei sospettati e finirà per essere arrestato.

Più volte abbiamo visto, nei dintorni di Acacias, finire in prigione degli innocenti, e siamo convinti che anche questa volta finirà bene per il nostro guardiano; ma quali saranno le prossime mosse di Genoveva, che nonostante l’uscita di scena di Marcia sembra essere sempre più distante dal suo amato Felipe (Marc Parejo)?

L’appuntamento con Una Vita è, come sempre, su Canale 5; dal lunedì al sabato, l’appuntamento è fissato per le 14.10, mentre la domenica è leggermente slittato di dieci minuti, con maggiori episodi però trasmessi. In Spagna la telenovelas, la cui trasmissione è ovviamente molto più avanti rispetto alla nostra, si è conclusa e in molti già pensano a diversi spin-off da poter realizzare.