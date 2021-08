Non riuscirete a riconoscerla: la dolce e simpatica Man Lo Zhang ora ha 41 anni ed ha avuto un’incredibile trasformazione.

Abbiamo conosciuto Man Lo Zhang della sesta edizione del Grande Fratello (la storica versione “nip”), all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi.

Oggi, la dolce e simpatica cinesina appare notevolmente cambiata.

Dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Man Lo ha conquistato alcuni successi in campo cinematografico. Abbandonando il sogno di diventare regista, si è invece dedicata alla recitazione. Tra i film a cui ha partecipato possiamo ricordare Questa notte è ancora nostra, diretto da Paolo Genovese e Luca Miniero; Cenci in Cina, film diretto da Marco Limberti, in cui Man Lo interpreta il ruolo di un’imprenditrice cinese. Nel 2010 diventa protagonista della parodia delle Charlie’s Angels, Sexy Spies, diretto da Capatonda.

Dopo alcuni lavori in tv, nel 2016 torna protagonista sul grande schermo nel film All’improvviso Komir, diretto da Rocco Ricciardulli (il progetto venne anche presentato all’Italian Film Festival di Berlino).

A quanto pare, la carriera cinematografica e televisiva è stata un tocca sana per l’ex partecipante al Grande Fratello, la quale negli anni è notevolmente cambiata. La Zhang ha detto addio alla frangetta e al trucco al naturale, che hanno lasciato il posto ad una lunga chioma nera, occhiali scuri e rossetto rosso. Questo è quello che succede quando la ragazza della porta accanto diventa ufficialmente una diva.

Chi è il fidanzato di Man Lo?

Oltre ad aver ottenuto notevoli successi in ambito lavorativo, Man Lo è anche felicemente fidanzata con Stefano Codegoni, cognome che non è nuovo nel mondo del gossip, in quanto appartiene a nientepopodimeno che al padre dell’ex tronista Sophie Codegoni. Abbiamo conosciuto Sophie nell’ultima edizione di Uomini e Donne, occasione in cui scelse il dolce e pacato Matteo Ranieri. La relazione però durò pochi mesi per le differenze caratteriali.

Sembra però che Ranieri non fosse proprio il tipo della dolce Sophie, la quale infatti ora è diventata la fidanzata del re degli scandali Fabrizio Corona (che, possiamo proprio dirlo, non ha niente in comune con l’ex corteggiatore).

