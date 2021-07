Il GIP di Milano ha concesso i domiciliari ad Alberto Genovese, imprenditore accusato di stupro. Questa decisione ha suscitato molti commenti, tra cui quello di Fabrizio Corona, che pubblica un post.

Lo scorso novembre è stato arrestato l’imprenditore e creatore di startup Alberto Genovese, dopo numerose accuse di stupro avvenute nel suo attico, conosciuto con il nome di Terrazza Sentimento, a due passi dal Duomo di Milano. L’uomo era solito fare festini wild, durante i quali pare abbia usato violenza sessuale nei confronti di due giovani ragazze: una di 18 anni e una di 23. Per quest’ultima a processo è stata indagata anche l’ex fidanzata di Genovese, per un presunto coinvolgimento nella vicenda.

Durante la sua permanenza nel carcere di San Vittore, a Milano, l’imprenditore aveva già chiesto due volte la possibilità di passare ai domiciliari. Richiesta che gli è stata sempre negata. Ora, all’ennesima richiesta, il GIP del tribunale di Milano Tommaso Perna, ha accolto l’istanza di Genovese, richiesta dai suoi legali Davide Ferrari e Luigi Isolabella. L’imprenditore, quindi, che avrebbe reso incoscienti le vittime con mix di cocaina, ketamina e mdma, sconterà la sua pena ai domiciliari, con il braccialetto elettronico, in una clinica privata per disintossicarsi.

Corona furioso: pubblica una foto contro la giustizia italiana

Questa decisione presa dal Tribunale di Milano, ha suscitato scalpore tra molti e i commenti di disapprovazione non hanno tardato ad arrivare. Tra questi ce n’è uno di chi il carcere l’ha vissuto e che ha già alle spalle del rancore verso la giustizia italiana: Fabrizio Corona.

L’ex paparazzo, dopo aver appreso la notizia, ha pubblicato sul suo profilo Ig una foto con tanto di didascalia, che non è certo fuorviante. Condivisa una foto di Genovese, Corona scrive: “da terrazza sentimento a clinica sentimento in solo 8 mesi. È l’Italia bellezza.”

