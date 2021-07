Fabrizio Corona non ci sta: “con tutti i problemi che ci sono, è un processo del c…o!” Risponde così alle accuse di Selvaggia Lucarelli che lo hanno riportato nel Tribunale di Milano, poi posta alcuni video che lo scagionano.

Mercoledì 7 luglio Fabrizio Corona esce dall’aula del Tribunale di Milano, con aria stanca e infastidita, si abbassa la mascherina e dichiara ai giornalisti: “con tutti i problemi che ci sono, fanno questi processi del c…o?!” La denuncia che l’ha portato di nuovo a processo, è arrivata da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli che, nel lontano 2018, ha querelato Corona per aver ripetuto più volte “Selvaggia è ossessionata da me!“.

Colpo basso, secondo Fabrizio, da fare a una persona che ha scontato sei anni in carcere. È d’accordo con lui anche l’avvocato difensore dell’imprenditore catanese, Ivano Chiesa, suo storico legale, che ritiene innocue le frasi dette da Corona e assolutamente legittime dopo i numerosi attacchi – “mirati” .da parte di Selvaggia. Chiesa si mostra preoccupato per la situazione di Fabrizio che, ancora agli arresti domiciliari, rischia grosso anche per un processo simile. “I commenti e la querela da parte della Lucarelli hanno rischiato di farlo tornare in galera” spiega dopo essere uscito anche lui dal Tribunale di Milano. I due uomini sono certi che questo di diffamazione, fosse sicuramente un processo da poter evitare, sia per le condizioni giudiziarie di Fabrizio, sia per quelle di salute mentale, soprattutto dopo i gesti di autolesionismo dello scorso marzo alla notizia di un suo possibile ritorno nella casa circondariale di Milano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Dopo i pianti per a liberazione del figlio, per la mamma di Fabrizio Corona un programma tutto suo

Duello a suon di post e storie IG tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli

Intanto negli ultimi giorni tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli è scoppiata una guerra sui social. I due si scontrano con botta e risposta di post e storie Instagram, a tutti gli orari del giorno… e della notte, come l’ultimo pubblicato da Corona che mostra uno screen dell’iscrizione all’albo dei giornalisti della Lucarelli, che sembrerebbe aver mentito a proposito della sua posizione. Selvaggia non sembra infatti essere iscritta come giornalista professionista, ma bensì come pubblicista. La conduttrice radiofonica di Civitavecchia non ha quindi sostenuto l’esame di Stato al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Ma non è tutto. Fabrizio, arrabbiatissimo e pieno di rancore, posta sul suo profilo ufficiale anche due video, che lo vedono assieme al fratello di Selvaggia, Fabio Lucarelli, mentre discutono di una vicenda poco piacevole per l’ex fotografo, accaduta nel gennaio 2020. Pare che Corona fosse stato avvistato a girare per le strade di Milano, quando gli era proibito per legge e pare anche che, secondo Fabrizio Corona, a far scrivere ciò fosse stata proprio la Lucarelli, con l‘intento di far tornare in galera l’uomo. Nei video si sente la conversazione con il fratello della giornalista, protagonista anche lui in quella vicenda, che sembra in cerca di giustificazioni e che poi, a quanto pare, si è dissociato e scusato per l’accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nina Moric dura contro Fabrizio Corona: “Non ti smentisci mai, pensi solo ai soldi”