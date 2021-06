Sembrava vicino un riavvicinamento tra Nina Moric e Corona ma dopo aver scoperto alcune foto scattate di nascosto l’ex di Fabrizio si è infuriata: “Non dirmi che vuoi bene a Carlos“. Ecco le sue parole.

Niente pace tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Nelle fotografie uscite su “Chi” i due ex si mostravano sorridenti ed abbracciati, e c’è chi ha ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. Ma non c’è niente di più lontano dalla realtà: dopo la breve tregua, durata solo il giorno del diploma del loro figlio Carlos, Nina Moric ha scoperto che a far scattare ai paparazzi quelle foto era stato proprio Corona, per poi rivenderle. La showgirl si è così lanciata in uno sfogo d’addio nei confronti dell’ex: ecco che cosa ha detto.

Nina Moric: le sue parole contro Corona

“Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte a una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi“, inizia a scrivere Nina Moric, che ha affidato alle Instagram Stories il suo sfogo.

“Hai fatto scattare foto di nascosto per venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia“. Sono parole dure le sue, che arrivano dopo anni di mancanze dell’ex re dei paparazzi, sia come compagno che come padre.

“Mi hai tolto tutto. Mio figlio, perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente la conseguenza delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, non ci hai mai sostenuto materialmente e moralmente“, continua la Moric, e poi lo attacca nuovamente ricordandogli il patto stilato tra loro tempo fa che lo ritrae come padre poco volenteroso di passare il proprio tempo con il figlio: molto meglio invece ricevere dei soldi in cambio. “Non posso dimenticare – che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto ciò che ti circonda. E non negare l’evidenza perché all’epoca abbiamo firmato la scrittura privata con gli avvocati, documento che io ancora conservo e non mostrerò a nostro figlio“, scrive la showgirl.

È un attacco su tutti i fronti quello di Nina Moric nei confronti dell’ex, che definisce un “nulla”, che “rimarrà tale per l’eternità”. “Tutto questo lo hai voluto solo tu“, specifica la Moric, aggiungendo: “mi fai tenerezza, anche i reietti hanno più umanità di te“.

E la conclusione della lunga lettera social è, addirittura, ancora più gelida: “Ti compatisco Fabrizio e so che non hai nemmeno la coscienza di capire e accettare questa verità perché la distorci e la vendi a modo tuo, ma almeno lasciaci in pace, non cercarci più soprattutto Carlos. Vivi la tua vita, ma non rovinare più la nostra. Ti prego, almeno questo. Noi non siamo la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore, e lo perde per sempre. Buona vita, Fabrizio. Abbi cura di te“.

