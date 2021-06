Stefania Nobile è la nuova agente di Fabrizio Corona. L’annuncio è stato fatto tramite i canali social della Nobile che ha comunicato a tutti i suoi followers questa nuova collaborazione. Ecco i dettagli.

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona. L’annuncio è stato fatto tramite i canali social della Nobile, che ha voluto informare tutti i suoi followers della nuova collaborazione. “Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi. L’ho sempre saputo. Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi“, queste le parole della figlia di Wanna Marchi.

Stefania ha continuato il discorso aggiungendo: “Sono orgogliosa perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i due più grossi cavalli d’Italia, Davide Lacerenza e Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io“.

Leggi anche–> Meghan Markle racconta il suo passato doloroso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Nobile (@stefanianobilemarchi)

Parole piene di orgoglio e gioia nel raccontare questa nuova collaborazione. Un nuovo percorso lavorativo intrapreso da poco da Stefania Nobile, che ha voluto chiudere il capitolo relativo alla sua vita passata, dedicandosi agli artisti e diventando agente di personaggi dello spettacolo e dei nuovi talenti.

Sul suo profilo Instagram fa sapere che è disposta a rappresentare chiunque senta di avere una capacità particolare. Non solo Fabrizio Corona: infatti della sua squadra fa parte anche Davide Lacerenza, altro personaggio molto discusso nonché suo compagno di vita e socio da diversi anni, imprenditore di un noto locale milanese che ha scontato quattro anni di pena (uno in carcere e tre ai domiciliari) per associazione a delinquere e truffa. Anche Corona attualmente continua a scontare la sua pena e si trova ai domiciliari.

Mentre Stefania Nobile, dopo aver collaborato per anni con sua madre Wanna Marchi nelle televendite, era stata arrestata nel 2001 per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione. Nel 2009 la Corte di Cassazione aveva confermato in via definitiva la condanna a 9 anni e 4 mesi. Dopo aver scontato gran parte del tempo ai domiciliari, nel 2013 è tornata libera e adesso è pronta ad intraprendere questa nuova carriera da manager di Corona.

Una collaborazione non molto apprezzata dagli utenti che hanno duramente criticato questo rapporto lavorativo tra persone che hanno in comune la galera. Per questo Stefania ha voluto chiarire ogni aspetto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha spiegato la sua voglia di voltare pagina e chiudere con i problemi del passato.

Nessun commento sulla nuova partnership da Corona che, in queste ore, ha pubblicato su Instagram solo un commento lapidario sulla scomparsa di Michele Merlo: una stories con la foto del cantante e la frase “La vita un senso non ce l’ha...” seguita da un cuore.