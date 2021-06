La mamma di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera, sbarca in tv: è in arrivo il programma di cucina insieme alla food blogger Rosaria Romano.

Ci sono cambiamenti in vista nella vita di Gabriella Privitera, la mamma di Fabrizio Corona. La signora Corona dopo anni di emozioni altalenanti e di sfoghi in tv legati ai guai legali del figlio ha conquistato i cuori del pubblico raccogliendo sempre più fan, oggi felici di sapere che lei stessa terrà un programma di cucina che andrà in onda su uno dei principali canali televisivi italiani. Ecco di che cosa si tratta.

Rosaria Romano e Gabriella Privitera saranno le protagoniste del nuovo show culinario. Una è food blogger e autrice di numerosi post sul proprio sito che parla di ricette e di cucina, mentre l’altra è niente di meno che la madre di Fabrizio Corona, da anni uno dei più chiacchierati personaggi nel mondo dei vip. Entrambe hanno unito le forze e hanno deciso di dare il via al programma di cucina che verrà trasmesso su un importante canale televisivo, tanto da far paura persino a “I Menù di Benedetta” della Parodi. O almeno, così dicono le prime voci. “Vecchie star della cucina mettetevi da parte! In esclusiva in questa foto le vediamo ritratte insieme il giorno della firma dei contratti“, ha riferito una persona informata. Le ricette e i piatti che verranno presentati, assicurano le due protagoniste, saranno da leccarsi i baffi. Ma Gabriella non si è voluta fermare al solo programma tv: in arrivo c’è anche un libro, che mette in parallelo lezioni di cucina con piccole lezioni di vita.

Gabriella, il rapporto con Fabrizio

Una vera e propria rinascita la aspetta e, dopo anni e anni di sofferenza dovuti ai disguidi di Fabrizio con la legge, finalmente la madre dell’ex re dei paparazzi si prende la sua rivincita.

Le vicissitudini di Corona hanno minato per un certo periodo il rapporto fra il figlio e la madre, ma sembra che ultimamente tra loro sia tornato il sereno, complici anche questi ultimi progetti che tanto entusiasmano Fabrizio, il quale già non vede l’ora di seguire la propria mamma in tv.

Oggi i due coltivano un rapporto solido capace di superare tutte le incomprensioni del passato e in casa Corona sembra proprio andare tutto per il giusto verso.

