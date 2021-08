La food blogger più famosa d’Italia, Benedetta Rossi, sta spopolando sempre di più; ma quanto guadagna? Ecco le cifre.

I social danno ormai la possibilità a chiunque di emergere e di dar sfogo alla propria creatività. Sono moltissimi i video che diventano virali con poco e permettono di ottenere una grandissima popolarità; spesso divertenti, molte volte però influencer e blogger creano contenuti curati nei minimi dettagli e di grande qualità.

Un esempio lampante di come si possano trasformare passione e abilità in successo è Benedetta Rossi, marchigiana classe ’72 che, con pochi ingredienti, riesce a preparare piatti squisiti. La sua bravura e la sua simpatia hanno conquistato proprio tutti, portandola al successo; ma, in termini di guadagno, come si traduce tutto questo? Scopriamo insieme le cifre.

Benedetta Rossi, incasso niente male all’anno!

Oltre a proporre le ricette su YouTube, Facebook e Instagram, la Rossi è riuscita col suo Fatto in casa da Benedetta ad arrivare anche su Real Time, che le ha permesso di avere un proprio spazio; la blogger ha conquistato poi anche il mondo dell’editoria, con diversi libri di ricette pubblicati per Mondadori.

A questo punto, è lecito chiedersi quanto questa ascesa viene quantificata in termini di guadagno; certo, la passione è ciò che ha spinto Benedetta ad iniziare, ma unirla ad un incasso meritato che può permettere di dedicarsi solamente alla cucina è più che gradevole.

Stando alle stime, grazie a Instagram la blogger incasserebbe fra i 2.000 e i 4.000 euro mensili, a cui si aggiungono l’incasso proveniente dal canale YouTube (circa 75.000 euro annui) più ovviamente la percentuale sui libri e gli ulteriori incassi provenienti da apparizioni televisive o performance saltuarie.

Approssimativamente, l’incasso totale annuo dovrebbe sfiorare i 200.000 euro; una cifra considerevole ma che, con bravura e simpatia, la food blogger marchigiana (laureata tra l’altro in Biologia) si merita pienamente.