Musica: noto cantante confessa di aver avuto un tumore, ecco come sta adesso

Musica: a “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone, nella puntata di martedì un noto cantante ha parlato della sua malattia.

“Oggi è un altro giorno” è un programma tv che va in onda dal lunedì al venerdì, condotto da Serena Bortone, dove si parla di attualità e cronaca, ma anche dove vip e personaggi famosi si raccontano all’interno di numerose interviste.

Nella puntata di ieri, ospite in studio un famoso cantante, che si è raccontato alla Bertone parlando del periodo più brutto della sua vita, iniziato quando ha scoperto di avere un tumore.

Ecco di chi si tratta, cosa ha raccontato e quali sono ora le sue condizioni di salute.

Musica, Valerio Scanu: “Ho avuto un tumore al polmone”

Il cantante al centro della notizia è Valerio Scanu, ex concorrente di Amici e vincitore dell’edizione di Sanremo 2010 con il brano “Tutte le volte che”.

Il cantante sardo, si è raccontato nel salotto di Serena Bortone, parlando per la prima volta in tv della sua malattia, che lo ha colpito durante la pandemia.

Una confessione toccante che ha esordito così: “Ho avuto un problema ad un polmone, mi hanno asportato mezzo polmone”, con la voce rotta dalla commozione.

Scanu ha poi parlato dell’operazione, raccontando che non si poteva fare l’esame istologico perché era in una posizione centrale. Un esame che poi è avvenuto dopo l’asportazione, e che ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma, quindi tumore maligno.

Un duro colpo per il cantante sardo, che rivela di non aver parlato con nessuno prima dell’operazione, avvenuta a giugno del 2020, per non far preoccupare la sua famiglia.

Per fortuna però, non sono state necessarie terapie ulteriori, e Scanu ora sta bene, e proprio pochi giorni fa, aveva deciso di fare coming out e fare la proposta di matrimonio al suo compagno, Luigi Calcara, professore all’università La Sapienza e insegnante di ingegneria elettrica.

Valerio ha parlato del loro primo “incontro” digitale, quando Luigi gli aveva scritto un commento sotto ad un post Instagram. Ovviamente, il professore ha detto si e i due convoleranno a nozze nel corso del 2023, anche se non è ancora stata rivelata la data definitiva.