Antonella Clerici commossa e felice dà la dolce notizia in diretta a “E’ sempre mezzogiorno”. Telespettatori entusiasti.

Antonella Clerici è sicuramente una padrona di casa perfetta e con la sua trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”, gli ascolti aumentano giorno dopo giorno consolidando il programma come tra i più seguiti degli ultimi anni.

Complice il clima sereno e intimo, il sorriso rasserenante della conduttrice e le ricette tradizionali facili da replicare, il programma di Rai 1 è davvero seguitissimo e i telespettatori ne sono entusiasti, premiandolo per la semplicità.

Proprio pochi giorni fa poi, era arrivata in diretta una notizia che aveva fatto esplodere il pubblico, e che la Clerici aveva annunciato in prima persona. Si tratta delle prestigiose stelle Michelin, che alcuni chef presenti nel programma avevano ricevuto e che Antonella aveva urlato con fierezza sia ai telespettatori da casa che al pubblico in studio.

Ora, un altro annuncio ha mandato in visibilio il pubblico, proprio durante la puntata di ieri martedì 15 novembre. Ecco di cosa si tratta.

Antonella Clerici entusiasta: “La nostra famiglia si allargherà”

La Clerici ha approfittato della giornata di ieri per parlare di un evento non proprio felice, cambiando però poi discorso per tornare alla positività.

La conduttrice ha infatti parlato dell’orario in cui va in onda la trasmissione, un orario in cui il sole è alto, raccontando quanto sia importante per lei il sole e la sua bellezza, come la luce che emana.

Poi, ha approfittato del discorso di luce e rinascita per rendere partecipi pubblico e telespettatori al lieto evento che c’è stato proprio in trasmissione.

“Oggi sappiamo che la nostra famiglia si allargherà, perché una nostra collega aspetta un bambino“ ha iniziato raggiante Antonella, senza però rivelare il nome della donna, ma specificando poi: “Anzi una bambina, che è ancora meglio!”

Fiocco rosa quindi per E’ sempre mezzogiorno, anche se aleggia ancora il mistero su chi sia la collega incinta citata dalla Clerici. In ogni caso, nel corso delle puntate, probabilmente vedremo spuntare un pancino se fosse tra gli chef o i personaggi che in ogni modo vanno in onda davanti alle telecamere.