Lorella Cuccarini shock: momento durissimo da affrontare | Ecco come stanno le cose

La conduttrice Lorella Cuccarini ha trascorso un momento difficile nel programma di Maria de Filippi con un suo allievo.

Lorella Cuccarini ha avuto un momento duro durante la trasmissione di Maria De Filippi, “Amici”. La conduttrice è insegnante nel programma già da diverso tempo e si è sempre dimostrata molto vicina ai suoi allievi, quasi con un istinto materno. Cerca di tirare fuori il carattere dai giovani per fare di loro dei futuri performer e cantanti di successo.

Spesso la Cuccarini si trova a dover stimolare e motivare i suoi ragazzi essendo anche un pò dura con loro, ma solo per aiutarli ad emergere. Proprio al riguardo, recentemente la Cuccarini ha dovuto affrontare un momento difficile.

Lorella Cuccarini e il momento difficile ad “Amici”

Lorella Cuccarini sta attraversando un momento complicato ad “Amici” perché alcuni dei suoi allievi sono entrati in crisi. Si tratta di NDG, Cricca e Niveo, proprio quest’ultimo sarebbe quello messo peggio a rischio maglia.

Emotivamente Niveo sta passando un brutto momento e questo ricade inevitabilmente anche sulle sue performance. Infatti nella puntata di Domenica ha sbagliato stonando il suo inedito “Scarabocchi” e anche la canzone di Irama che gli aveva assegnato Rudy Zerbi come compito.

La Cuccarini è rimasta molto male sopratutto del fatto che ha stonato il suo inedito che è una cosa abbastanza grave. Per questo motivo la conduttrice ha dovuto scuotere un pò il giovane dicendogli le cose come stanno. Le sue parole hanno colpito particolarmente il giovane che si è commosso.

L’insegnante ha detto al suo allievo che bisogna tirare fuori gli attributi anche lavorando 15 ore al giorno. Ha poi aggiunto che si aspetta da lui un cambio di mentalità a partire dal suo inedito perché durante la sua esibizione di Domenica le veniva addirittura da piangere.

Niveo non ha saputo nemmeno spiegare il motivo della sua difficoltà e che cosa gli sta succedendo in questo periodo. Messo però alle strette il giovane ha confessato che fino a che rimane nella sua cameretta con la chitarra non stona e va tutto bene, non appena invece prendere il microfono in mano in puntata precipita. Tuttavia la Cuccarini gli ha fatto capire che deve scegliere se rimanere nella sua cameretta oppure affrontare le difficoltà e superarle.