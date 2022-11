Rai: rissa nella sede a Milano, ecco come stanno le cose

Nella sede di Milano della Rai è dovuta intervenire la polizia a causa si una rissa davvero molto grave.

Alla Rai sono intervenuti i poliziotti per placare una rissa. Nella sede di Corso Sempione, dove si registrano vari programmi, venerdì mattina intorno alle 6 alcune persone hanno scatenato una vera e propria rissa.

Questa rissa a quanto pare è stata molto violenta al punto da far intervenire le forze dell’ordine. Sono giorni che in Rai si respira un’aria davvero terribile, nelle scorse ore a Roma è scoppiato un altro scandalo.

Scoppia una rissa in Rai e arriva la Polizia

Venerdì mattina alle 6 è scoppiata una lite furiosa al di fuori della sede di Milano della Rai. Non erano coinvolti personaggi della televisione ma bensì il personale incaricato delle pulizie. Il motivo della faida non è stato reso noto ma il personale ha davvero causato un grosso fermento.

A quanto pare però sono già diversi giorni che in Rai si respira un’aria difficile. Qualche ora fa è scoppiato il caso Enrico Montesano che ha causato un terremoto mediatico di grande entità. L’attore che è stato arruolato come concorrete del noto programma di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”, sin da subito ha fatto polemiche e proteste fino al punto di farsi cacciare.

Infatti d’ora in poi non farà più parte del cast del programma per questa edizione. È stato allontanato definitivamente dopo che si è presentato alla prove del programma con una maglietta della Decima Mas. Questo gesto sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Una volta che è uscita la notizia, il programma e Montesano sono stati investiti di critiche e proteste da parte degli utenti che hanno chiesto provvedimenti. Anche l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ha chiesto la squalifica immediata dell’attore. Pertanto il programma è stato costretto a mandare via l’attore per il comportamento inaccettabile e sconsiderato.

Tuttavia la questione non finisce qua perché l’agente di Montesano ha parlato in difesa del suo assistito sostenendo che era una maglietta come altre, senza significato specifico. Perciò sarebbe stato accusato ingiustamente a suo dire. Tuttavia molti gli hanno fatto notare che la maglietta aveva il simbolo inequivocabile della formazione militare associata al fascismo.

L’agente però ha voluto specificare anche che la colpa sarebbe da attribuire alla domestica, responsabile di aver messo la maglietta nel borsone dell’attore, probabilmente senza conoscere il significato dello stemma stampato. Secondo l’agente poi Montesano non avrebbe avuto altra scelta che indossare la maglietta durante le prove perché era molto sudato. Tuttavia rimane il fatto che la maglietta sarebbe stata acquistata dall’attore.

Probabilmente però la Rai avrebbe dovuto notare la maglietta e non mandare in onda il filmato delle prove. Quindi forse la responsabilità è da dividersi tra entrambe le parti coinvolte.