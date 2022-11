Svelato quanto guadagna chi lavora nelle navi da crociera scopri i requisiti e i vantaggi.

Lavorare sulle navi da crociera può essere molto interessante, si possono fare vari tipi di impiego e sono lavori ottimi per chi è uno spirito libero e ama viaggiare. Anche se si possono trovare offerte anche per prima esperienza, solitamente vengono richiesti determinati requisiti che si possono acquisire anche nel corso del tempo.

Potrebbe essere sufficiente anche una formazione adeguata chiaramente dipende sempre dalla compagnia e dal lavoro che si vuole svolgere.

Scopri quali lavori poter svolgere sulle navi da crociera e quanto si guadagna

Un requisito fondamentale è quello di conoscere bene le lingue straniere infatti qualunque impiego andrai a svolgere saper parlare altre lingue sarà un punto a tuo favore, anche se non conosci molte lingue sarà sufficiente conoscere bene almeno l’inglese. Il personale delle navi da crociera solitamente è in possesso del libretto di navigazione, un documento che si ottiene superando alcune prove fisiche come ad esempio la prova di nuoto, quando entrerai in possesso del libretto di navigazione sarai automaticamente abilitato alla professione marittima.

Potrebbe interessarti anche >>> Ursula Bennardo e la crociera che fa arrabbiare i follower: “Non è possibile”

Altro requisito importante è avere un passaporto valido e aver svolto un corso di primo soccorso, anche aver frequentato una scuola alberghiera potrebbe essere un piccolo vantaggio rispetto ad altri candidati. Si possono svolgere vari lavori sulle navi da crociera sia nel settore della ristorazione, che dell’animazione. Per i più sportivi invece si può svolgere il lavoro del bagnino oppure si può essere addetti alla sicurezza, ma sulle navi da crociera esistono anche altre figure soprattutto su quelle più grandi si possono trovare anche parrucchieri, estetisti ed infermieri.

Potrebbe interessarti anche >>> Orietta Berti: davvero guadagna così per ogni puntata? È una cifra gigantesca

Chiaramente lo stipendio varia in base al ruolo che si andrà a ricoprire, un cuoco può guadagnare cifre come 2000 o 2500 €, uno chef può guadagnare anche 5000 € al mese, anche i camerieri hanno un buono stipendio che parte almeno dai 1900 €. Dunque tutti gli stipendi sono molto alti e per chi fosse interessato basta effettuare una ricerca online e non dovrebbe essere difficile trovare offerte di lavoro di questo tipo. È un metodo per guadagnare parecchio, viaggiare, conoscere nuove persone e fare esperienza oltre che per mettersi in gioco, chi fa questo genere di esperienza sicuramente ha anche la possibilità di divertirsi.