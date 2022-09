Orietta Berti: davvero guadagna così per ogni puntata? È una cifra gigantesca

Orietta Berti: davvero guadagna così per ogni puntata? Ecco i rumors sul possibile cachet dell’opinionista del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip è partito alla grande con la settima edizione, presentando nella prima puntata tutti i “vipponi” attualmente in gioco; a rubare la scena subito il ritorno in tv di Pamela Prati, ma anche le due opinioniste in studio.

Al fianco della confermata Sonia Bruganelli ha fatto il suo esordio Orietta Berti, attesissima da Signorini e dal pubblico; ma quanto guadagna la nota cantante per ogni puntata? Ecco i rumors sul possibile cachet.

Orietta Berti: davvero guadagna così per ogni puntata? Ecco i rumors sul possibile cachet al Grande Fratello Vip 7

La Berti ha una grandissima carriera alle spalle a livello musicale, che nel corso degli anni l’ha fatta diventare un volto amatissimo della musica; di recente poi, è riuscita a farsi conoscere anche dalle nuove generazioni, avvicinandosi a loro col suo solito stile.

Ora è iniziata per lei la lunga cavalcata come opinionista del Grande Fratello Vip ed è certo che saprà farsi apprezzare e amare anche dal pubblico del reality show; dopo la prima puntata però, in molti si sono subito domandati quanto guadagni la cantante per ogni puntata.

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica a Lume di Candela di Dagospia (con la notizia ripresa dal sito Gossip e TV) Orietta Berti guadagnerebbe circa 10mila euro a puntata; visto il doppio appuntamento e la lunga durata del programa, il cachet totale sarebbe di circa mezzo milione di euro.

Ovviamente si tratta soltanto di rumors, essendo il contratto siglato privato tra le due parti; di certo però non sorprenderebbe che, per un nome importante come quello della cantante, la produzione del reality show avesse messo in campo cifre così importanti.

Come sarà il percorso di Orietta come opinionista? Nella prima puntata si è mostrata diplomatica ma comunque schietta ed è già stata protagonista di qualche siparietto con Amaurys Perez, ex-pallanuotista e modello.