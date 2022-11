L’influencer Tommaso Zorzi ha mandato un messaggio ai suoi follwer tramite i social che ha fatto molto preoccupare.

Tommaso Zorzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip e influencer di successo ha fatto suscitare molto scalpore sui social a causa di un video pubblicato di recente dopo un’operazione subita.

Il giovane influencer ha dovuto rimuovere il prepuzio, nello specifico la pelle scorrevole che riveste il glande. Questa rimozione viene fatta per esigenze di salute o per scelta persona. Non è una pratica molto diffusa in Italia.

Tommaso Zorzi fa preoccupare i fan

L’influencer Tommaso Zorzi ha rivelato una notizia sui social che ha fatto davvero preoccupare molto i suoi followers. L’ex gieffiano ha condiviso un video in cui si è mostrato in un letto con la seguente didascalia: “Ufficialmente circonciso”.

Questa tipologia di intervento viene eseguito in genere in day-hospital, pertanto Zorzi si è filmato quando ancora era ricoverato. I fan sono rimasti alquanto scioccati, infatti non comprendono per quale motivo Zorzi si sia sottoposto a questo tipo di intervento.

In realtà questo interventi avrebbe due scopi fondamentali, il primo di ridurre le infezioni croniche del glande e del cancro alla testa del pene, neoplasia quasi del tutto assente tra gli Ebrei che sono circoncisi dopo la nascita.

C’è anche un risvolto che riguarda l’HIV, infatti pare che gli uomini circoncisi hanno meno possibilità di contrarre il virus anche se il meccanismo immunologico alla base di questa difesa non è ancora noto.

Tuttavia la circoncisione non preserva da ogni tipo di infezione, infatti nessun effetto preventivo è stato riscontrato nelle infezioni da contatto virali e batteriche come la gonnorrea, sifilide e anche papillomavirus.

Dopo l’intervento il paziente non può essere sottoposto a nessun sforzo eccessivo, come ad esempio quello sportivo. E non deve avere rapporti sessuali per circa 7-10 giorni. Gli utenti hanno reagito in modo ironico all’intervento di Zorzi, commentando con “Ci ha dato un taglio” oppure “Vogliamo l’unboxing una volta ripreso”. Zorzi ha voluto poi rassicurare i suoi fan che sta bene e si è ripreso quasi del tutto ed è pronto a tornare attivo sul suo profilo.