Gf vip: Guendalina contro Antonella? Le offese che nessuno ha sentito

Guendalina Tavassi entra nella casa del Gf Vip e affossa Antonella Fiordelisi con offese pesanti.

La sorella del concorrente del “Grande Fratello Vip”, Edoardo Tavassi è entrata nel reality per un faccia a faccia con Antonella Fiordelisi poiché quest’ultima avrebbe sparlato del fratello. La Tavassi è già nota alla televisione, infatti a marzo ha partecipato “All’Isola dei famosi”.

Guendalina Tavassi ha un carattere molto forte e certo non se le manda a dire, per questo ha voluto affrontare la Fiordelisi per difendere in fratello. Anche Antonella però non ha un carattere pacifico e ha difeso le sue ragioni.

Guendalina Tavassi e le offese ad Antonella che nessuno ha sentito

Guendalina Tavassi è entrata nella Casa più spiata d’Italia per difendere il fratello Edoardo da Antonella Fiordelisi. L’influencer avrebbe parlato male di Edoardo e questa cosa a Guendalina proprio non è andata giù.

La Tavassi poi non è nuova alle dinamiche del reality dal momento che partecipò molti anni fa. Certo non è entrata con parole gentili verso la Fiordelisi, infatti ha cominciato subito dandole della stupida e tonta.

Ecco alcune sue parole:”E fattela na risata in latino cara Tontonella. Comunque io ho rivisto mio fratello, bellissimo, mi veniva da piangere, senza lacrime…Poi arriva quella che parla in latino. Ma dove pensava di stare? Che poi l’intelligenza è una cosa a lei lontana ed estranea, così come l’ironia”.

Il web si è schierato in parte con Antonella e in parte con Guendalina. La Tavassi non ha smesso di insulare la schermitrice, infatti altre parole che ha usato nei suoi confronti sono state: “Lei non poteva dire nulla perché stava dicendo che non le fregava dei follower, però lei era morta e io ho goduto. Mi dispiace che Edo debba stare lì dentro con quell’arpia. Che poi ha detto che entrano persone di basso livello. Per adesso sono entrati il suo fidanzato e suo padre, pensa un pò te”.

Sicuramente questo scontro è stato molto duro e la Fiordelisi ha ricevuto parecchi insulti, anche un pò troppo animati. Si spera che la Fiordelisi ed Edoardo possano risolvere la situazione tra di loro senza l’intervento della Tavassi.