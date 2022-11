Flavio Insinna parla della sua malattia e confessa tutto

Il conduttore Flavio Insinna ha parlato della sua malattia sconfitta grazie all’aiuto di una persona a lui cara.

Flavio Insinna ha raccontato ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, del periodo complicato che ha affrontato dopo la scomparsa del padre Salvatore e della malattia che ha sconfitto.

Insinna amava moltissimo suo padre e la sua perdita lo ha lasciato in un tunnel di tristezza e depressione molto complicato. Il vuoto lasciato dal genitore è stato troppo grosso per il conduttore.

Flavio Insinna confessa come è guarito dalla malattia

Il conduttore Flavio Insinna ha raccontato di recente la difficoltà che ha affrontato per andare avanti dopo la scomparsa del padre. I due erano molto legati e Insinna ha dichiarato che anche se il padre aveva 83 anni, non esiste età per calcolare l’amore e il vuoto che una persona lascia.

Insinna ha spiegato come il padre abbia cercato di fare di lui un cittadino e una persona onesta. Ha affermato che quando disse al padre di voler diventare un dj, lui non accettò questa scelta. Addirittura si sarebbe messo a piangere definendo il figlio un “cassettaro”. Chiaramente questa reazione diede un grande dispiacere a Insinna, ma alla fine il conduttore ha dimostrato un grande talento ottenendo una carriera importante in televisione.

Il conduttore ha poi dichiarato di aver affrontato una malattia importante, da cui è uscito anche grazie al padre che in quanto medico lo ha saputo consigliare nel modo migliore. Insinna ha sofferto di una grave depressione e il padre gli ha fatto capire che doveva rivolgersi ad uno specialista per essere curato. Dopo esserne uscito Insinna ha affermato che non bisogna avere paura o vergognarsi di chiedere un aiuto.

Tuttavia dopo la scomparsa del padre è ricaduto un pò in un tunnel di tristezza, rifiutava ogni lavoro affermando che non aveva la testa nè la voglia di far ridere le persone dopo la morte del padre. Inoltre ha ammesso che non usciva nemmeno di casa.

Ancora una volta però è riuscito ad uscire da questa situazione, grazie all’aiuto di Dio. Insinna è sempre stato religioso e questo lo aiutato molto. Ad oggi il conduttore sta bene anche se qualche ferita nell’anima gli è rimasta e sopratutto il vuoto lasciato dal padre è ancora molto doloroso, ma ha imparato a sorridere alla vita.