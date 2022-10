Scopriamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento con la soap opera che va in onda sulla Rai da anni.

Anche oggi, 4 ottobre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del nostro amato Paradiso delle signore che riesce a tenerci incollati al piccolo schermo ormai da ben 7 stagioni.

Sono state una più interessante dell’altra e soprattutto seguitissime, anche quest’estate con le repliche sono riusciti ad avere un numero enorme di persone che l’anno seguita anche per la seconda volta.

Paradiso delle signore anticipazioni: arriva la tv nel grande magazzino

Iniziamo dicendo che Vittorio ha deciso di aiutare Stefania ed Ezio a far uscire Gloria dal carcere, ecco quindi che decide di spingere in modo importante il romanzo della Colombo che riceve quindi una bellissima sorpresa dopo il suo viaggio fuori città.

La giovane sarà super felice di raccontare tutto ma non farà mai e poi mai il nome di Marco, il giovane ha infatti spronato la ragazza a raccontare tutto ma ci rimarrà molto male e si sentirà tradito, riuscirà Stefania a farsi perdonare oppure no?

Ezio, al contrario di quello che tutti immaginavano non si è assolutamente dimenticato dell’anniversario con Veronica, anzi le ha preparato una bellissima sorpresa che la lascerà senza parole.

Avrà però bisogno dell’aiuto sia di Stefania che di Gemma, altrimenti la sorpresa non avrà luogo, questo potrebbe essere il momento giusto per far firmare la pace alle due sorellastre una volta per tutte.

Arriviamo poi a Salvatore che ha deciso di partecipare alla gara di ballo per vincere i biglietti di una crociera, in questo modo può andare con Anna, quando la donna sarà rientrata.

Ad aiutare l’Amato nel ballo, dopo l’infortunio di Irene arriverà Elvira, anche se in un primo momento non vorrà partecipare perchè si vergogna molto della sua fisicità, ma il bel barista, come al suo solito cercherà di rincuorarla.

Clara intanto è super felice di poter avere nuovamente la sua bicicletta e Armando le dirà che ha ripararla è stata Alfredo, ma cos’altro succederà? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.