Beautiful anticipazioni americane, grande paura per Brooke: cosa succede nella soap nei prossimi episodi USA?

Le anticipazioni non finiscono mai, nemmeno quando si tratta della programmazione estera. Beautiful è da decenni in onda sulle reti Mediaset, ma la programmazione americana è ovviamente più avanti e, rispetto a ciò che vediamo noi, le trame sono più sviluppate.

Cosa sta succedendo nella storica soap sulle reti USA? A quanto pare, grande paura per Brooke: ecco cosa succede nei prossimi episodi stando alle anticipazioni americane.

Beautiful anticipazioni americane, paura per Brooke: le prossime novità

Se in Italia stiamo assistendo alla gioia per le nozze di Steffy e Finn, negli USA le trame sono decisamente più avanti; tanti come al solito i colpi di scena e gòi intrighi, cpn al centro di nuovo il matrimonio di Brooke e Ridge

A quanto pare infatti, Thomas e Steffy stanno cercando in tutti i modi di riportare il padre fra le braccia della madre Taylor, storica rivale amorosa di Brooke.

Uno dei grandi protagonisti è sicuramente il giovane Forrester, tornato pienamente ad essere un personaggio positivo; Thomas è cambiato davvero ed è diventato un padre modello, tanto che si sta muovendo per riavere la custodia esclusiva di suo figlio Douglas.

Brooke però non è assolutamente convinta del cambiamento del figlio di Ridge, tanto che continua ad accusarlo; durante una litigata, stando alle anticipazioni, Brooke si sentirà minacciata da Thomas che, in cucina, impugna un coltello.

Per questo la Logan dirà a tutti di essere stata minacciata con un coltello mentre in realtà, il figlio di Ridge stava solamente tagliando una mela durante la discussione.

Un gesto frainteso, che Brooke ha visto come un chiaro segnale dei comportamenti di Thomas; parlandone con Ridge però non trova sostegno, così come nemmeno nella figlia Hope.

La giovane Logan è certa di chi sia il nuovo Thomas e non pensa possa arrivare a minacciare qualcuno con un coltello; Brooke è però convinta della sua posizione e dunque chiama i servizi di protezione dei minori, affinché tengano sotto controllo Thomas e Douglass e agiscano in caso di comportamenti strani. Che succederà? Di questa situazione Ridge non sarà per nulla contento…