Una Vita anticipazioni: Rodrigo scende a patti con lui

Una Vita anticipazioni 4 ottobre, Rodrigo scende a patti con lui: ecco le anticipazioni per la telenovela spagnola di Canale 5.

Anche per questo martedì 4 ottobre vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita; Hortensia è rimasta molto delusa dall’assenza di Pascual alla cena di fidanzamento di Guillermo e Azucena, mentre i ragazzi sono davvero felici.

Intanto, Genoveva ha annunciato a tutte le signore la sua gravidanza, come richiesto da Aurelio; la coppia però deve ancora gestire i problemi creati da David, Valeria e Rodrigo. Che succederà? Ecco le mosse del chimico dalle anticipazioni.

Dopo aver minacciato di morte Valeria, Aurelio è riuscito a ottenere la formula del gas da Rodrigo, sebbene il chimico abbia deciso di non collaborare ai laboratori Quesada; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, le cose però potrebbero cambiare.

La proposta di Aurelio fa ancora leva sui sentimenti di Rodrigo, che ha trovato Valeria innamorata di un altro uomo: se aiuterà i chimici del laboratorio a realizzare il gas, il Quesada farà fuori David togliendo finalmente l’unico ostacolo fra lui e sua moglie.

Che deciderà di fare Rodrigo? Cederà ancora una volta per amore di Valeria? Chi potrebbe avere poca scelta è Ramon, scoperto da Aurelio insieme a Fidel; il Quesada è a conoscenza della verità dietro l’omicidio di Fausto e minaccia direttamente il Palacios.

Se Ramon non ucciderà David, Aurelio rivelerà alla stampa le sue attività illecite con David; il Palacios è davanti ad un bivio e questa volta l’onestà che lo ha sempre salvato nelle situazioni difficili potrebbe non venirgli in aiuto.

Felipe invece è spiazzato da quanto gli ha comunicato Dori e chiede spiegazioni all’infermiera sulla rottura della loro relazione; Dori però non riesce a dire all’uomo che ama la verità sulla ricerca e sui veri motivi per i quali si è avvicinata a lui. La sfortuna in amore dell’avvocato sembra continuare ancora…