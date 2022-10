Tumori_ questa comune medicina potrebbe diminuire i casi

La comune aspirina potrebbe avere un effetto positivo sui malati di cancro. Tra le varie proprietà, riduce l’infiammazione, accelera la riparazione cellulare, contrasta le metastasi. Questo quanto hanno stabilito dei ricercatori inglesi.

L’esplosione in questi ultimi anni di nuovi farmaci per contrastare il cancro ha messo in risalto un aspetto molto importante ossia che questi stessi farmaci siano costosi. A questo punto, si è sviluppato parallelamente anche una esplorazione di altri farmaci, che sono approvati ovviamente, e possono essere impiegati nel trattamento del cancro.

Parliamo dell’aspirina o acido acetilsalicilico, un farmaco antinfiammatorio e analgesico comunemente usato, la quale avrebbe delle proprietà contro la diffusione di metastasi e anche contro altre manifestazioni che la presenza di un cancro può far emergere. Chi ha messo in evidenza questo dato interessante è stata l’Università di Cardiff, la quale in una pubblicazione scientifica ha affermato che la comune aspirina riduce l’infiammazione e migliora i processi di riparazione cellulare, contro anche l’esplosione delle metastasi.

Cosa ha stabilito la ricerca

I ricercatori si sono concentrati su tre aspetti principali dell’uso dell’aspirina nella terapia del cancro. L’aspirina può regolare i processi metastatici nel cancro. L’effetto dell’aspirina sulle metastasi del cancro. Gli effetti collaterali dell’ aspirina, positivi nella terapia del cancro. Un dato importante emerso dalla ricerca è che l’aspirina rallenta la progressione del cancro e riduce la mortalità per la malattia.

Lo studio ha coinvolto 861 pazienti con rischio di tumori all’intestino e all’utero. Un gruppo di 427 ha assunto l’aspirina per due anni, mentre 434 un placebo. Tutti sono stati tutti seguiti per un periodo di 10 anni. Il test e le successive analisi hanno messo in risalto che quelli trattati con due aspirine al giorno avevano un calo del rischio di tumore pari al 42,6%. Si tratta però di un’assenza di studi specifici che confermano al 100% l’effetto dell’aspirina sui tumori.

La ricerca punta il dito su un aspetto importante ossia il ruolo dell’aspirina come opzione di trattamento anti-cancro che non va ignorata. Questo non basta, sono necessarie delle ricerche supplementari che si concentrino sull’uso dell’aspirina nel trattamento di alcune delle forme di cancro, soprattutto quelle rare. Ma vanno anche considerate le manifestazioni avverse che possono verificarsi, ecco il motivo per cui lo studio è ancora aperto.