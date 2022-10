Sabrina Salerno il body esplode: mamma mia che visione!

Sabrina Salerno con il body che esplode: mamma mia che visione, la cantante continua ad incantare tutti i suoi fan.

Sabrina Salerno sembra essere davvero incontenibile: la cantante, a più di cinquant’anni, sfoggia un corpo da far impazzire e un fascino oltre ogni limite, capace di incantare tutti quanti.

La cantante è a tutti gli effetti una modella e un’influencer e, soprattutto, ancora oggi un’icona di sensualità; la nuova foto la mostra con il body che esplode, è davvero una visione stupenda.

Sabrina Salerno con il body che esplode: mamma mia che visione, da urlo

I post sul profilo Instagram di Sabrina Salerno sono continui e, ogni volta, lasciano davvero sognare i fan; le nuove e le vecchie generazioni adorano la cantante, dotata di una bellezza mai sfiorita e di una sensualità sempre crescente.

Questa volta, Sabrina ha condiviso sul suo profilo una serie di scatti direttamente da un servizio fotografico fatto a Treviso; come si vede dal post indossa una giacca lunga bordata di pelliccia, rigorosamente aperta per far vedere il resto dell’outfit.

Sotto, oltre dei jeans coi lacci, la Salerno indossa un body nero davvero attillatissimo; semi-trasparente, lascia intravedere alcuni dettagli che infiammano davvero l’atmosfera, enfatizzando appieno il suo prosperoso décollété da capogiro.

“Accendiamo il 🔥🔥🔥…” scrive lei nella didascalia, entusiasmando ancora di più tutti i fan e alzando notevolmente la temperatura sul suo profilo, specie in relazione agli scatti postati.

Non si contano i like al post, arrivati a migliaia; tantissimi anche i commenti, con molti vip e fan che hanno deciso di commentare l’incredibile sensualità della Salerno. “Grande🔥” scrive Enrico Vanzina, mentre Jo Squillo lascia un cuore alla sua storica partner; quanto ai fan, si sprecano i complimenti per la Salerno, davvero più amata che mai.

“Senza dubbio, lo hai acceso… 😍🔥😍” scrive un fan, alludendo al fuoco chiamato in causa dalla stessa cantante, mentre qualcuno la definisce “Il Sole di ottobre”. Anche questo post ha fatto breccia nel cuore dei fan, che adorano la Salerno oggi più che mai.