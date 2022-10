Gianna Nannini: com’è diventata oggi a 12 anni la bellissima figlia Penelope

Gianna Nannini è sicuramente una delle cantanti più amate in Italia, ma avete visto com’è diventata sua figlia Penelope? Da non credere, oggi ha 12 anni ed è bellissima. Vediamola insieme.

Gianna Nannini e la sua compagna Carla non amano postare foto della piccola Penelope. Infatti, le poche immagini che abbiamo della piccola, sono state scattate dai paparazzi. Oggi la figlia della cantante ha 12 anni, siete curiosi di scoprire com’è cresciuta? Da non credere, vediamola insieme.

Quando Gianna ha dato alla luce la piccola Penelope aveva già raggiunto la soglia dei 54 anni. All’epoca, in molti criticarono la sua gravidanza, ritenuta rischiosa a causa della sua età. Oggi sua figlia ha 12 anni ed è più bella che mai, mamma Gianna e mamma Carla sono orgogliose di come stanno crescendo la loro piccola.

La Nannini e la sua storica compagna, vivono a Londra e da diversi anni si sono sposate proprio nella città inglese con una cerimonia civile. La cantante ha desiderato con tutto il cuore di avere una figlia, sopratutto dopo aver subito tre aborti.

Ai tempi, infatti dichiarò in un’intervista con Vanity Fair “Hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata, ma oggi lo sono. Tu sei il grande amore della mia vita, arrivi dopo il dolore profondo e lo shock.”

Ma andiamo a scoprire com’è diventata oggi la sua bellissima bambina.

Gianna Nannini: ecco oggi la figlia Penelope

Come dicevamo, quando Gianna Nannini diede alla luce la sua unica figlia, in molti criticarono la sua gravidanza. Il motivo? La cantante aveva superato i 50 anni e secondo alcuni poteva mettere a rischio sia la gravidanza sia la stessa crescita di Penelope.

Ovviamente, la Nannini ha risposto a dovere alle accuse dichiarando “tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ciascuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole.” In ogni modo, oggi la piccola Penelope oggi ha 12 anni ed è stata cresciuta benissimo da mamma Carla e mamma Gianna.

Sappiamo che entrambe non amano mostrare le foto della figlia sui social, infatti Penelope sui loro profili non compare quasi mai e se appare ha sempre il viso coperto. Le due mamme vogliono tutelare la privacy della bambina, come giusto che sia. In ogni modo le uniche foto che si possono trovare della piccola sono quelle scattate dai paparazzi.