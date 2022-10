Fabrizio Frizzi: la figlia è diventata grande, bellissima

Con il passare degli anni è cresciuta moltissimo. Ecco com’è diventata la bellissima figlia di Fabrizio Frizzi

Da circa 4 anni il mitico e amatissimo Fabrizio Frizzi non è più tra noi. La sua scomparsa ha lasciato tutti i telespettatori (e non solo) senza parole e con un vuoto nel cuore impossibile da colmare. Si trattava, infatti, di uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico, soprattutto per la bontà che riusciva a trasmettere con le sue parole.

Ma Fabrizio Frizzi ha lasciato una famiglia meravigliosa che lo renderebbe certamente orgoglioso. Sposato con Carlotta Mantovan, Frizzi aveva una splendida figlia che oggi è cresciuta molto e che ha proseguito con la sua vita. Ecco com’è oggi la figlia di Fabrizio Frizzi.

Ecco com’è diventata la figlia di Fabrizio Frizzi

La storia d’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi ha avuto inizio nel 2001. In quell’anno, la splendida Carlotta partecipò al concorso di bellezza italiano per eccellenza: Miss Italia. I due si sono innamorati da subito e hanno vissuto una splendida relazione, nonostante la differenza di età che spesso è stata al centro dell’attenzione.

Quando i due si conobbero, infatti, Carlotta aveva 17 anni, mentre Frizzi 42. Ma dopo una relazione durata ben 12 anni, la coppia decise di fare il grande passo e convolare a nozze. Dopo il loro splendido matrimonio, che ha avuto anche un grandissimo seguito, nacque loro figlia: la splendida Stella.

I due sono riusciti a creare una famiglia meravigliosa che ha dato tanto amore alla bellissima Stella. Fino a quel 26 marzo 2018, giorno in cui il grande Fabrizio Frizzi scomparse. L’episodio sconvolse tutta Italia, lasciando nello sconcerto chi si era illuso che la situazione di gravità era ormai rientrata.

Tra coloro che ne hanno sofferto di più c’è sicuramente sua moglie Carlotta, la quale sé sempre stata accanto a suo marito. Ma non deve essere stato facile nemmeno per la loro figlia, che nel 2018 aveva solo 5 anni. Frizzi amava tantissimo sua figlia, dichiarando più volte che diventare padre è stata una delle gioie più grandi della vita. Oggi Stella ha 9 anni ed è cresciuta tantissimo.

Spesso sua mamma Carlotta condivide alcuni scatti insieme a lei, compagna di vita e sentimenti. Ovviamente è ben attenta a non celare mai il suo volto, ma con il passare del tempo ci si può rendere conto di quanto stia crescendo, circondata dall’amore di sua madre e della sua famiglia.