I genitori di Alessia Piperno – la travel blogger romana arrestata in Iran – vivono nel terrore per la sorte che potrebbe toccare alla figlia.

Alessia Piperno è una travel blogger: racconta i suoi viaggi attraverso i social. È stata arrestata a Teheran il giorno del suo trentesimo compleanno. Poco prima aveva postato un video sui social in cui rivendicava il diritto di fare sempre ciò che le passava per la testa.

Ma qualcuno l’ha fermata prima che mettesse a punto il suo ultimo obiettivo: andare in Pakistan e ricostruire un villaggio. Alessia Piperno si trovava in Iran da due mesi e mezzo circa per uno dei suoi tanti viaggi di lavoro: da 7 anni, infatti, la trentenne svolgeva l’attività di travel- blogger. Viaggiava e raccontava attraverso i social le realtà dei paesi che visitava. Mai avrebbe immaginato che in uno dei suoi viaggi sarebbe potuta finire in carcere. Il padre Alberto è preoccupatissimo ed è già stato richiesto l’intervento tempestivo della Farnesina per riportare Alessia a casa. “Siamo molto preoccupati, la situazione purtroppo non va bene. Siamo contatto con Unità di Crisi della Farnesina che ha attivato tutte le procedure del caso. Dopo la telefonata dal carcere di ieri da parte di Alessia non abbiamo più avuto altre notizie, non l’abbiamo più sentita” – le parole dell’uomo. In uno degli ultimi post sulla sua pagina Instagram, scritto proprio dall’Iran, Alessia Piperno faceva un lungo ragionamento sulla situazione nel Paese spiegando che la gente era stufa e che migliaia di persone scendevano ogni giorno in piazza a manifestare per la propria libertà, specialmente dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata e uccisa perché non indossava il velo in modo corretto.

Alessia, nel suo video, precisava anche che la decisione più saggia sarebbe stata quella di lasciare il Paese ma lei non riusciva, non voleva andarsene perché si sentiva anche lei parte di un sistema sbagliato e voleva fare qualcosa per cambiarlo: “Non riesco ad andarmene da qui” – diceva la ragazza. Successivamente, nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alessia annunciava di aver deciso di andare in Pakistan con il sogno di ricostruire un villaggio. “Io faccio sempre quello che mi passa per la testa. Non è forse questa la libertà“- le ultime parole di Alessia. Da quel giorno nessuna notizia della giovane romana.