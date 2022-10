Re Carlo: arriva la profezia sulla sua morte

Notizia shock sulla Royal Family: l’uomo che aveva predetto la morte della Regina Elisabetta ha svelato anche quando morirà Carlo. Da non credere, scopriamo nel dettaglio le sue parole.

In questi giorni non si fa altro che parlare dell’uomo che ha predetto la morte della Regina Elisabetta. Proprio questo signore aveva annunciato con qualche mese d’anticipo il giorno della scomparsa della sovrana del Regno Unito. Ora però, l’uomo avrebbe rivelato anche la data in cui Carlo morirà. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto.

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato un vuoto incredibile, ora però a far discutere sul web è un account misterioso che avrebbe predetto la morte della sovrana. A fare la previsione con qualche mese di anticipo è stato un certo Logan Smith. Proprio lui lo scorso 7 giugno aveva pubblicato un tweet, in cui aveva annunciato che la Regina sarebbe morta l’8 settembre.

Previsione azzeccata e diventata immediatamente virale. Ma non è finita qui, nelle ultime ore l’account di Logan Smith si spinto oltre rivelando anche il giorno della morte dell’attuale sovrano, ovvero Re Carlo. Ecco quindi quando è prevista la sua dipartita.

Re Carlo: ecco la profezia sulla sua morte

Dopo la morte della Regina Elisabetta, a salire sul trono è stato Re Carlo III. Il reale aspettava questo momento da oltre 70 anni, ma ora è arrivata una previsione scioccante da parte dell’uomo che aveva previsto la morte della sovrana.

Il suo account è chiamato Logan Smith e lo scorso 7 giugno aveva postato un tweet in cui confermava che Queen Elizabeth II sarebbe deceduta l’8 settembre. Purtroppo, la previsione è stata azzeccata ed è diventata ben presto virale sul web.

In molti confermano che l’uomo sia riuscito a manomettere il il post su Twitter modificando la data di morte. Purtroppo però, nessuno ha lo screenshot del primo messaggio. Intanto Logan Smith si è spinto oltre rivelando anche la data della morte di Re Carlo III.

A quanto sembra, il nuovo sovrano rimarrà sul trono ancora per poco, infatti l’account misterioso avrebbe scritto sull’ultimo post sul suo profilo “Il Re Carlo morirà il 28 marzo 2026, quando avrà 78 anni”. Ora in molti si chiedono se sarà realmente così. Intanto non ci resta che aspettare la sua incoronazione prevista per il 2023 e sarà anche molto diversa da quella della madre che è avvenuta nel 1953.

Voi cosa ne pensate?