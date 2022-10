Harry e Meghan, la brutta notizia arriva da Re Carlo: altri aggiornamenti sul figlio del nuovo re e sull’ex-attrice sua moglie?

I funerali solenni della regina Elisabetta hanno di nuovo riunito tutta la Royal Family britannica, facendo finire sotto i riflettori il duca di Sussex Harry e sua moglie Meghan Markle.

I due hanno rinunciato ai privilegi reali e si sono trasferiti negli USA, ma coi funerali della compianta monarca hanno dovuto fare i conti col passato; cosa è successo di recente? A quanto pare, questo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Harry e Meghan, la brutta notizia arriva da Re Carlo: è succesos questo dopo la morte della regina Elisabetta?

Dopo un’iniziale tensione, sembrava che i rapporti fra Harry, suo fratello William (nuovo erede al trono e dunque nuovo principe del Galles) e suo padre, re Carlo III, fossero migliorati.

Stando a quanto segnala il sito Gossip e TV però, i due sarebbero stati declassati sul sito della Royal Family; in particolare quindi, sarebbero finiti in fondo all’elenco insieme al principe Andrea, che a seguito di diversi scandali in passato ha dovuto prendere le distanze dalle attività della famiglia.

Nella pagina dedicata alle informazioni dei membri reali (consultabile QUI) le informazioni sui due duchi di Sussex (Harry e Meghan) e quelle del duca di York (principe Andrea) sono destinate in fondo, addirittura dopo i cugini di Elisabetta II.

Mancherebbe anche l’aggiornamento di titolo per i due figli di Harry, Archie e Lilibet, anche se pare ci siano problemi di ordine tecnico e dunque le informazioni dovrebbero presto essere modificate.

A prescindere dall’organizzazione interna della Royal Family in ambito pubblico ed istituzionale comunque, col nuovo re che ha sempre manifestato la volontà di “snellire” il gruppo, il Daily Mail riporta come Carlo III speri ancora di poter appianare le divergenze con suo figlio, che dopo la famiglia di William resta comunque un erede al trono.

Harry e Meghan torneranno mai ad avere un ruolo attivo all’interno della Royal Family?