Kate Middleton ha il divieto di fare queste cose da adesso in poi: ecco a cosa dovrà prestare attenzione la nuova principessa del Galles.

La morte di Elisabetta II ha portato un inevitabile cambiamento nel Regno Unito, con l’ascesa al trono di Carlo III, l’erede da tempo e da tempo insignito del titolo di principe di Galles.

Ovviamente, oggi Carlo è re e il titolo di principe di Galles (destinato all’erede al trono) passa a William e, di conseguenza, a sua moglie Kate Middleton; ecco cosa pare proprio che, per questo nuovo ruolo, la principessa non possa fare da adesso in poi.

Kate Middleton ha il divieto di fare queste cose da adesso in poi: le regole per il nuovo status di principessa di Galles

Si preannuncia l’inizio di una nuova fase per William e Kate, coppia reale sempre sotto i riflettori; i due sono destinati, un giorno, a guidare il paese come re e regina consorte.

Inoltre, oggi Kate è stata insignita del titolo di principessa di Galles, che è appartenuto proprio alla madre di William, l’amatissima e compianta Lady Diana. Un’eredità sicuramente pesante per Kate, che però ha dimostrato nel corso di questi anni di sapersi far valere e soprattutto amare.

Intanto, come riporta il sito Gossip e TV, pare che questo nuovo status implichi determinate regole per la principessa; ad esempio, pare che non possa scattarsi selfie, così come indossare abiti che non siano sotto il ginocchio.

I colori devono essere sobri e, anche d’estate, la principessa non potrà indossare gonne, vestite o pantaloncini troppo corti, così come mostrare le gambe (che devono essere sempre coperte con collant).

A quanto pare poi, Kate non potrà decorarsi le unghie con lo smalto rosso, uno dei più apprezzati dalle donne; da evitare anche effusioni in pubblico con suo marito, così come accettare donazioni e firmare autografi (per evitare che la firma venga falsificata).

Lady D più volte ha trasgredito a queste norme, facendo piuttosto discutere; la nuova principessa sembra comunque già essersi adattata perfettamente ai protocolli e vestire il ruolo di moglie, principessa e futura regina consorte in maniera impeccabile.