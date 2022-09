Costantino Vitagliano: arriva la confessione proprio adesso

Costantino Vitagliano ha rilasciato un’intervista al Messaggero in cui ha parlato anche della morte dell’ex tronista Manuel Vallicella.

Costatino Vitagliano è stato uno dei primi tronisti del programma di Uomini e Donne. Come molti di voi si ricorderanno, la sua scelta ricadde su Alessandra Pierelli, ma la loro relazione si concluse poco tempo dopo.

La sua fama è stata notevole, ma come sempre c’è un prezzo da pagare. E lo spiega proprio Vitagliano in una lunga intervista al Messaggero.

Costantino, insieme a Daniele Interrante, è stato protagonista assoluto nel programma condotto da Maria De Filippi circa 20 anni fa, nel 2003.

Era lui l’uomo del momento “Guadagnavo tantissimo, ero dappertutto sia sugli album che su diari, copertine e calendari”.

La confessione di Costantino Vitagliano

Ed ha aggiunto che “In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche”.

Insomma, se il suo corpo ha retto molto bene tutto questo stress, la sua mente no: infatti, Costantino ha “sofferto di attacchi di panico, per dieci anni non ho avuto una vita”.

Ha lavorato molto in quel periodo, fino ad arrivare a fare tre programmi alla settimana.

Ma poi come si ricorderanno tutti – la vicenda di Lele Mora– come spiega l’ex tronista “è venuto giù il castello e siamo venuti giù tutti”.

In tv ha lavorato come opinionista a Tutte le mattine, Buona Domenica, Uomini e Donne, Quelli che…il calcio. Ha poi preso parte anche al Grande Fratello Vip.

Secondo Vitagliano, non c’è più posto per quelli come lui nel mondo della televisione “ora è il momento dei fluidi”.

E per quanto riguarda Manuel Vallicella ex tronista e corteggiatore dello stesso programma che gli ha dato la fama, Uomini e Donne, Costantino ha detto di non conoscerlo, ma si è detto molto dispiaciuto di quello che è gli è successo.

Ed inoltre ha aggiunto “Ma non seguo queste cose, io col mondo dei tronisti non c’entro più. Non sono quello di Uomini e Donne”.

Oggi, Costantino Vitagliano se può utilizza ancora la sua immagine, ma, come spiega proprio l’ex tronista “ho già 25 anni di contributi e potrei anche andare in pensione”.

Cosa ne pensate delle parole di Costantino Vitagliano?