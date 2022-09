Beatrice Valli: la prima volta dopo il matrimonio, eccola

Beatrice Valli, arriva la prima volta dopo il matrimonio: eccola, la modella e influencer spicca per eleganza e bellezza.

Beatrice Valli è stata tra le protagoniste di quest’estate, che ha vissuto per la prima volta come moglie del suo Marco Fantini; i due si sono sposati la scorsa primavera e, come visto dai tanti contenuti pubblicati dall’ex-tronista di Uomini e Donne, hanno viaggiato in lungo e in largo.

Finita l’estate e ritornato settembre, la Valli è tornata operativa più che mai, anche se pare ora arrivi ufficialmente la prima volta dopo il matrimonio; ecco la nuova foto, spicca per eleganza e bellezza.

Beatrice Valli, arriva la prima volta dopo il matrimonio: eccola elegante e bellissima

Con la sua grazia, i suoi lineamenti e il suo corpo scolpito, la Valli ha ormai da tempo conquistato tutto il pubblico; sono moltissimi i follower che la seguono con affetto, a prescindere dal sesso e dalla fascia d’età.

Negli scorsi mesi, l’ex-tronista ha sfoggiato tutta la sua sensualità in bikini e non solo, ma ora pare sia arrivata la prima volta dopo il matrimonio; come vediamo in un recente post sul suo profilo Instagram infatti, ha indossato di nuovo un abito bianco.

Davvero più bella ed elegante che mai, Beatrice indossa un abito lungo ricamato che esalta la sua silhouette; a chiudere l’outfit delle scarpe aperte col tacco, mentre i capelli sono raccolti in una coda.

“È la prima volta che mi vesto tutta di bianco dopo il matrimonio😜 fa sempre un certo effetto!!” scrive l’influener riferendosi al vestito bianco, mentre tagga l’account ufficiale del brand di moda Ermanno Scervino.

I like sono stati come sempre tantissimi, così come diversi sono i commenti presenti sotto al post; i fan non hanno perso occasione per elogiare la bellezza e la grazia della Valli.

“Ma uno che ti può mai dire? Dopo tutti questi anni dire che sei sempre impeccabile, risulta scontato e ripetitivo. Ma è così! Sempre bella bea❤️” scrive infatti una fan, mentre Costanza Caracciolo le lascia un cuore bianco.