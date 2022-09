Scopriamo insieme che cosa succede in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amata soap opera.

Anche oggi, 29 settembre, ci attende una nuova puntata del Paradiso delle Signore, ovvero il programma che è giunto alla sua settima edizione e che riesce a catturare sempre più telespettatori.

In questo momento stiamo vedendo le storie che iniziano ad intrecciarsi con i nuovi personaggi appena arrivati, quindi scopriamo che cosa ci attende per oggi dove ci sarà una scoperta particolare.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Irene scopre le sue intenzioni

Iniziamo dicendo che le cose stanno cambiando in modo molto repentino al Paradiso e la Contessa sembra già essere molto stanca della guerra contro il cognato Umberto, specialmente perchè è il suo ambito e lei non si trova a suo agio in questa veste.

Ecco quindi che la situazione del Commendatore potrebbe cambiare in meglio molto presto, nel mentre, nel grande magazzino di moda arriva la nuovissima collezione che lascia tutti senza parole.

Per quanto riguarda Gemma e Stefania le prima spera che presto si possa riappacificare con la giovane, ma qualcosa sta per accadere e forse è giunto il momento dove tutto si sistema? Gemma è in buona fede oppure no?

Arriviamo ad Adelaide che dice di essere stanca di portare rancore verso Umberto, anche perchè ha capito che con lui non ci potrà mai essere nulla dato che ama Flora, ecco che decide di chiedere aiuto a Matilde, che farà da intermediaria per poter cedere le sue quote all’unica persona che conosce veramente il Paradiso, ovvero Vittorio Conti.

Alfredo continua ad avvicinarsi ad Irene con un corteggiamento molto serrato e continuo e lei sembra sul punto di cedere, ma il giovane rivela le sue vere intenzioni e la donna, nuovamente delusa dal suo comportamento lo respinge.

Salvatore, poi affronta direttamente Marcello e gli confessa che l’Ingegner Basile non esiste e quindi deve raccontare agli amici la verità sul suo presunto datore di lavoro e sulla persona che è stato il suo mentore.

Cos’alto succederà? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1 con tutti gli intrecci e le storie che vediamo ogni giorno.