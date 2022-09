Una Vita anticipazioni: Quesada risponde con la violenza

Una Vita anticipazioni 26 settembre, Quesada risponde con la violenza: ecco cosa succede nella puntata in onda oggi.

Come sempre, vi riportiamo le anticipazioni per la puntata di Una Vita in onda oggi; il quartiere continua ad essere in subbuglio per i recenti avvenimenti, con Ramon pieno di senso di colpa e Azucena e Guillermo ai ferri corti.

Cosa succederà nella prima puntata della settimana, in onda oggi? A quanto pare il Quesada risponde con la violenza: le anticipazioni per la nuova puntata, le trame si infiammano.

Una Vita anticipazioni 26 settembre: Aurelio Quesada risponde con la violenza

La volontà di creare un laboratorio nel quartiere ha scosso Acaçias, ma Aurelio non è certo intenzionato a rinunciare i suoi affari; su consiglio di Genoveva ha provato a tranquillizzare i signori, ma nel frattempo continua a tramare per tenerli in pugno.

Nello specifico, Aurelio ha cominciato ad indagare su Ramon, che di recente si è reso complice dell’omicidio di Fausto; il Quesada è pronto a sfruttare questo fatto per tenere in pugno il Palacios.

Intanto, stando alle anticipazioni di oggi, Aurelio userà la violenza anche sul giornalista Gaztelu; se non lo sosterrà con maggior partecipazione e convinzione sul suo quotidiano, renderà pubbliche le foto che lo ritraggono in rapporti intimi omosessuali.

Il giornalista è sconvolto, ma riceve da David la proposta di vendicarsi di Aurelio; in realtà però, nemmeno la rivelazione dei suoi segreti invoglia il giornalista a schierarsi contro il Quesada.

Per quanto riguarda gli altri personaggi invece, Ignacio si trova solo in casa e ne approfitta per organizzare un particolare incontro con la sua amante; le sorelle Rubio invece fanno la conoscenza del padre di Angel, Jeronimo, arrivato nel quartiere per parlare con Rosina e Hortensia del corteggiamento di Azucena.

L’uomo affronta in maniera molto sgarbata le due donne ma, fortunatamente, in loro difesa interviene Pascual; pare proprio che questo gesto aumenti l’affinità tra il Sacristan e Hortensia, sempre più complici.