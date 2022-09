Gli studenti di un rinomato liceo milanese, a poche ore dalla vittoria di Giorgia Meloni, hanno deciso di occupare la scuola.

La vittoria di Giorgia Meloni sembra aver messo in crisi il paese in meno di una giornata. Artisti che sbottano, giornalisti che ipotizzano scenari da apocalisse e studenti che occupano le scuole timorosi che qualcuno possa rubare loro il futuro.

Lunedì 26 settembre gli studenti del liceo Manzioni di Milano hanno occupato la scuola. A guidare la protesta, decisa già nelle scorse ore quando si stava profilando la vittoria del Centrodestra, è stato il il Collettivo politico Manzoni, uno dei più attivi di Milano. In una nota gli studenti hanno spiegato le ragioni della loro decisione: “Non rimarremo passivi davanti a un presente che cerca con ogni mezzo di toglierci il futuro che ci appartiene”. Sicuramente il futuro è dei giovani, delle nuove generazioni. Ma non si capisce perché attribuire a Giorgia meloni o al Centrodestra in generale l’intenzione di sottrarre nuove opportunità agli studenti. La nota degli occupanti prosegue così: “Crisi e disastri climatici sono ormai all’ordine del giorno, provano lentamente ad abituarci a un lavoro precario, sfruttato e mortale, e, come se non bastasse, ci prepariamo ad entrare in una fase politica pericolosa e repressiva, visti gli ultimi risultati elettorali. Volete imporci un rispetto di regole che non ci rappresentano”.

Crisi climatiche e precarietà in ambito lavorativo non dipendono certamente dal Centrodestra. La rabbia e le paure degli adolescenti sono certamente comprensibili vista la giovanissima età. E, certamente, tutti gli artisti, intellettuali, influencer che da settimane attaccando Giorgia Meloni, non hanno aiutato i ragazzi a formarsi un’idea chiara ma, soprattutto, autonoma. Da Chiara Ferragni – seguita da moltissimi adolescenti sui social – che ha invitato gli italiani a fermare Meloni fino alla scrittrice Michela Murgia – punto di riferimento per molti ragazzi che sognano dintraprendere il suo mestiere – che ha attaccato Giorgia Meloni in modo molto pesante. Sulla vicenda è intervenuto Matteo Salvini non tanto in quanto egretario nazionale della Lega ma in quanto ex allievo del liceo Manzoni: “Conto che gli occupanti mi invitino come ex manzoniano a parlare di scuola e futuro e di giovani. Se il Centrodestra ha stravinto è perché milioni di giovani hanno votato per il centrodestra. Capisco chi il 26 settembre cerca un buon motivo per occupare e saltare scuola due giorni” – le parole del capo del Carroccio. Questa iniziativa di protesta è nata, tuttavia, anche per portare l’attenzione sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, dopo la morte di Giuliano De Seta che già li aveva portati a organizzare un corteo interno dieci giorni fa. L’intenzione degli studenti è occupare parte delle aule del piano terra per due giorni e quindi di rimanere a dormire la notte all’interno dell’edificio di via Orazio, per poi riprendere regolarmente le lezioni mercoledì.