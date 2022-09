Kate Middleton, gesto shock dopo la morte della Regina Elisabetta: la scelta della principessa del Galles sui figli.

I funerali solenni di Elisabetta II hanno puntato i riflettori di tutto il mondo sulla Royal Family; se Harry e Meghan, visto il loro “ritorno”, sono stati maggiormente al centro di voci, anche il principe e la principessa del Galles William e Kate sono stati osservati speciali.

In particolare non è passata inosservata la compostezza di Kate Middleton, quasi sempre vicino alla nuova regina consorte Camilla, così come dei due figli George e Charlotte. Perché Kate ha deciso questo per loro?

I principini George e Charlotte, rispettivamente di 9 e 7 anni, hanno assistito in maniera impeccabile al funerale della bisnonna, dando prova di grandissima eleganza e diligenza, rare da vedere in maniera così evidente nei bambini, specie in cerimonie pubbliche e così solenni.

Ma perché Kate ha deciso di portare i suoi due figli alla cerimonia nell’abbazia di Westminster? Da protocollo, non è obbligatoria la presenza dei “piccolini” della Royal Family in eventi di questo tipo, considerando come ancora non abbiano un ruolo ufficiale.

Come sottolinea Vanity Fair però, anche con le scuole chiuse, la principessa del Galles ha deciso di portare anche i bambini per dare al mondo prova del senso di unità all’interno della famiglia reale; al momento, con l’ascesa al trono del nonno Carlo, George è il secondo in linea di successione, col padre William erede designato.

Per questo, sempre come riporta la nota rivista, Kate e William hanno deciso di presentarsi con la famiglia al completo; la linea di successione al trono britannico è salda.

Come riportato dal Daily Mail, i due reali avrebbero riflettuto a lungo sul da farsi, ma visto anche il comportamento al funerale del principe Filippi, anche consigliati, hanno appunto deciso di farli presenziare; i due, crescendo, sono destinati ad avere un ruolo di spicco all’interno della Royal Family.