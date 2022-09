Elisabetta Canalis, sguardo accattivante e posa da perdere la testa : l’ex-velina ancora da urlo, tanta bellezza in una sola foto.

Le vip ormai hanno tutte riposto i costumi nell’armadio, ma ad Elisabetta Canalis non serve di certo il bikini per lasciare tutti i fan senza parole; da inizio degli anni ‘2000 ormai, la conduttrice è un’icona di sensualità, amatissima da tutti.

Molto attiva sui social, pare che Eli ha ricominciato alla grande con nuovissimi progetti, nonostante il fascino e la bellezza siano sempre quelli; la nuova foto è da urlo, sguardo accattivante e posa da perdere la testa.

Elisabetta Canalis, sguardo accattivante e posa da perdere la testa: la conduttrice bellissima per un progetto top secret

In questi ultimi anni, dopo il trasferimento negli USA, la Canalis è ritornata protagonista anche del nostro mondo dello spettacolo con alcuni progetti da conduttrice sul piccolo schermo.

In tutti questi anni comunque, i fan l’hanno sempre seguita con molto affetto sui social, dove l’ex-velina di Striscia la Notizia non manca mai di sfoggiare tutta la sua bellezza.

Nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram infatti, la vediamo scattarsi un selfie immersa in un nuovo progetto top secret, come rivela lei stessa nella didascalia taggando anche l’account di Samsung Italia.

Oltre che incuriositi, i follower sono rimasti estasiati dalla visione di tutta la bellezza della conduttrice; la pettinatura dona alla chioma mora un effetto bagnato, mentre il trucco enfatizza i suoi lineamenti mediterranei.

L’outfit poi mette in evidenza il suo florido décollété, proprio mentre guarda allo specchio con uno sguardo accattivante e una posa da perdere la testa; bellezza infinita in una sola foto, che fa impazzire tutti quanti i suoi fan.

Come sempre, sono migliaia i like al post, così come i commenti nello spazio apposito; “Ancora bellissima 😍” scrive una fan, mentre un altro afferma senza dubbio: “Sempre la più bella dai…non c’è storia” scrive, esprimendo il pensiero di molti.