Verissimo e Domenica In, ospiti bomba una meglio dell’altro: ecco chi ci sarà nei due programmi del fine settimana.

Anche in questa nuova stagione televisiva ci sarà una competizione incredibile fra Verissimo e Domenica In, due storici programmi Mediaset e Rai che da anni intrattengono il pubblico.

Confermato il doppio appuntamento, sarà Verissimo a battagliare di domenica col programma di Mara Venier, a suon ovviamente di nomi altisonanti; ecco gli ospiti previsti per i due nuovi appuntamenti.

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, anche per questo week end non mancheranno i grandi nomi nei due programmi. Per quanto riguarda Verissimo, si partirà sabato 24 settembre con volti come Pio e Amedeo (pronti a tornare in Tv) e Marcell Jacobs, campione olimpico neosposo insieme alla sua Nicole Daza.

La Toffanin ripercorrerà le nozze del campione, prima di accogliere in studio l’emozionante storia di Rosalinda Cannavò e poi l’attrice Eva Robin’s e Irene Grandi; altri ospiti poi anche domenica 26 settembre, con nomi davvero da urlo.

Nel salotto della conduttrice arriverà la star di Hollywood Sylvester Stallone, seguito dalla nuova coppia di Striscia la Notizia Alessandro Siani e Luca Argentero; e poi ancora le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, Al Bano e Iva Zanicchi insieme e altri due neosposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Quanto a Domenica In invece, la Venier risponderà alla Toffanin (come rivelato da TvBlog e ripreso dal sito Gossip e TV) dando ampio spazio a Ballando con le stelle, programma di Milly Carlucci pronto a partire.

A seguire, spazio anche per protagonisti del mondo della musica come Francesco Gabbani e Elodie; quest’ultima ha di recente anche debuttato al cinema come attrice. La Venier intervisterà poi Lino Guanciale (in vista dell’arrivo della sua nuova fiction, Sopravvissuti) e anche Pupi Avati e Sergio Castellitto.

Il pubblico ha sicuramente ampia scelta: chi vincerà, per questa settimana, la battaglia degli ascolti tv?