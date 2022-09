Costanza Caracciolo, il vestito esalta tutte le sue curve: la showgirl festeggia la nuova stagione così, outfit sorprendente.

Costanza Caracciolo saluta ufficialmente l’estate e accoglie l’autunno; l’ex-velina bionda di Striscia la Notizia, dopo essere stata protagonista negli scorsi mesi come tantissime altre sue colleghe, festeggia l’arrivo della nuova stagione sfoggiando sempre una bellezza sorprendente.

Nella nuova foto infatti, la Caracciolo indossa un vestito che esalta tutte le sue curve; il benvenuto della showgirl è davvero da urlo, outfit sorprendente e sensualità infinita.

Costanza Caracciolo, il vestito esalta tutte le sue curve: il benvenuto da urlo all’autunno

Sempre graziosa e bellissima, la Caracciolo è molto attiva sui social (al pari di suo marito, Bobo Vieri) e quando si mostra riesce sempre a sorprendere tutti quanti i fan.

Questa volta, sul suo profilo Instagram, la showgirl siciliana ha deciso di postare una foto per accogliere al meglio la nuova stagione, l’autunno; posando come testimonial per Marciano, marchio di gioielli Guess, Costanza offre ai suoi follower tutta la sua bellezza.

Come vediamo, nello scatto la Caracciolo indossa un vestitino di maglia grigio a maniche lunghe, vista la stagione; le gambe restano comunque scoperte e vengono slanciate dai tacchi dorati indossati, abbinati ai gioielli.

Sorridente e baciata dal sole, Costanza si mostra più radiosa che mai mentre il vestito mette in risalto la sua silhouette da urlo e il suo florido décollété, per una visione davvero bellissima.

“Waiting for autumn in my @Marciano look 🍁🍂🍁🍂 “ ha scritto la showgirl nella didascalia che accompagna il post, subito riempito da migliaia di like da parte dei follower; tantissimi anche i commenti, tutti volti a complimentarsi per la bellezza e lo stile.

“Dona molto outfit una perla rara👏👏” scrive una fan, mentre qualcun altro afferma con certezza: “Che bellezza straordinaria”, elogiando anche le sue origini siciliane. Tutti ancora pazzi per Costanza, in attesa di rivederla protagonista in tv e non soltanto per alcune pubblicità.