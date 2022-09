Scopriamo insieme che cosa succederà nella nuova puntata del nostro amatissimo programma pomeridiano in onda sulla Rai.

Anche oggi, 23 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle Signore, ovvero la soap che è iniziata da poco tempo con la sua settima edizione, scopriamolo insieme.

Ogni giorno c’è un nuovo episodio con qualcosa di particolare che accade e che ci lascia senza parole perchè non ci aspettiamo assolutamente nulla del genere, quindi non perdiamo ulteriore tempo e vediamo cosa vedremo.

Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello lo ha promesso

Iniziamo dicendo che Marcello è tornato a Milano dopo aver fatto un viaggio in Svizzera dove ha avuto un grande cambiamento, è molto più sicuro di se e non fa assolutamente mistero di quello che vuole ottenere, ovvero riconquistare la sua amata Ludovica.

Adesso che ha iniziato una carriera negli affari, con i suoi studi, non si lascia di certo intimorire da quello che succede nell’alta società, nemmeno con le fotografie che vede su i vari giornali, dove la bella Brancia è in compagnia di Ferdinando.

Quando tornerà a Milano, Ludovica avrà a che fare con una persona completamente nuova, passiamo ad Adelaide che ha risolto il problema con la giornalista brunella Gasperini, ovvero la donna sarà presente all’uscita del libro di Stefania.

Tutti, quindi, potranno conoscere la vera storia della mamma, in questo modo la bella Contessa riesce ad acquisire nuovamente fiducia con il nipote che in precedenza aveva perso, ma deve fare attenzione ad altro.

Fiorenza, infatti, ha chiesto ad Umberto di allearsi con la Di Sant’Erasmo, mentre Anna è costretta a partire per gli Stati Uniti, la mamma, infatti deve essere operata il prima possibile.

Salvatore, nel mentre, deve rimanere a Milano, anche perchè Agnese deve raggiungere Tina a Londra, che è in dolce attesa, ecco che il giovane si troverà a casa da solo, riuscirà a fare tutto?

Nel mentre, Matilde ha ricevuto l’invito dal marito per presentarsi al suo fianco nella cerimonia per la sua nomina al circolo, ma lei è ancora molto indecisa se andare oppure no, una cosa però è certa, a fine serata Vittorio la trova in lacrime, cosa sarà successo?

Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento, sempre in onda dal lunedì al venerdì alla 16.05 su Rai1.